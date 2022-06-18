  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Flip Flop terlikler şehirde

Flip Flop terlikler şehirde

18.6.2022

Flip Flop terlikler şehirde
2022 Yaz moda haftalarında sokak stillerinin en çok dikkat çeken detayı flip-floplar olmuştu. Ancak mütevazı plaj terlikleri, artık eskisi kadar salaş ve konfor düşkünü değil. Çünkü birçok farklı formda karşımıza çıkıyor. Plajlarda kullanılmasına alıştığımız parmakarası terlikler 2022 modasında sokaklara taşıyor. Çok farklı modeller ve renklerin olduğu bu trend rahatlığına düşkün kişilerin rahatlıkla kullanabileceği bir moda akımı olmaya başladı bile. Özellikle Chanel markasının hafif japon tasarımını andıran parmakarası terlikleri sezonun en hit trendi!
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA