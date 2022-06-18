Flip Flop terlikler şehirde

2022 Yaz moda haftalarında sokak stillerinin en çok dikkat çeken detayı flip-floplar olmuştu. Ancak mütevazı plaj terlikleri, artık eskisi kadar salaş ve konfor düşkünü değil. Çünkü birçok farklı formda karşımıza çıkıyor. Plajlarda kullanılmasına alıştığımız parmakarası terlikler 2022 modasında sokaklara taşıyor. Çok farklı modeller ve renklerin olduğu bu trend rahatlığına düşkün kişilerin rahatlıkla kullanabileceği bir moda akımı olmaya başladı bile. Özellikle Chanel markasının hafif japon tasarımını andıran parmakarası terlikleri sezonun en hit trendi!

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