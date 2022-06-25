Aile bütçesi yönetmenin püf noktaları

Aile bütçesi yönetmek de şirket yönetmek kadar önemlidir. Plansız ve düzensiz atılan her adım ve yapılan her harcama ise, gelir gider dengesinin şaşmasına ve aile bütçesinde sorunlara neden olur. Uzmanlar bu konuda sıkça yapılan 6 kritik hatayı ve bu hatalardan uzak durulmasını sağlayacak önerileri paylaştı.

- GELİR-GİDER TABLOSU OLUŞTURUN

Bir gelir-gider tablosu oluşturmak, aylık harcamaları görmek ve bu harcamalara yön vermek açısından kritik önem taşır. Aile bütçesini gelir-gider tablosuyla somut bir biçimde ortaya koymak, daha bilinçli ve doğru bir ekonomik hareket alanına sahip olmayı sağlayacaktır.

- ÖNCELİKLİ HARCAMALARI BELİRLEYİN

Evin ve ailenin temel ihtiyaçları birincil önem taşımaktadır. Dolayısıyla temel ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel masraflar birincil öncelik olarak görülmeli, bu öncelikli harcamaların ödemeleri yapıldıktan sonra diğer ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.

- ÖNCELİKLİ HARCAMALARI BELİRLEYİN

Evin ve ailenin temel ihtiyaçları birincil önem taşımaktadır. Dolayısıyla temel ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel masraflar birincil öncelik olarak görülmeli, bu öncelikli harcamaların ödemeleri yapıldıktan sonra diğer ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.

- ALIŞVERİŞ LİSTESİ YAPIN

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlanması sanıldığının aksine büyük önem taşımaktadır. Sadık kalınan bir alışveriş listesi, sadece ihtiyaç olanı almak için yol gösterecek, gereksiz harcamaları engelleyerek aile ekonomisine katkı sağlayacaktır.

- MUTLAKA BİRİKİM YAPIN

Aile bütçesi oluştururken eğer mümkünse az bir meblağ dahi olsa kenara koymak, olası kötü senaryolar için kritik öneme sahiptir. Birikim yapmak, özellikle kritik dönemlere hazırlıklı olunmasını ve daha kolay atlatılmasını sağlayacaktır.

- FİNANSAL OKURYAZAR OLUN

Finansal okuryazar olmak, ekonomik anlamda daha bilinçli bir birey olunmasına, aile bütçesi oluştururken her giderin sorgulanmasına olanak sağlar. Finansal okuryazarlık, harcama alışkanlıklarının toptan değiştirilmesi ve borçları doğru yönetebilmek için eski alışkanlıkların yerini disiplinin alması ile mümkün olmaktadır.

- DİJİTAL UYGULAMALARDAN YARDIM ALIN

Günlük hayatta önemli bir yere sahip olan mobil uygulamalar, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle ön plana çıkıyor. Mobil uygulamalar; alışveriş, ev kirası, faturalar ve diğer tüm harcamaların kaydedilmesine ve aile bütçesinin mevcut durumunun kolayca takibine imkan sunmaktadır.