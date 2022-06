Iki usta sanatçı Izmir’de buluştu

Amerika'da yaşayan sanatçı Arıca Hilton, Nobel adayı ünlü şair Adonis'le İzmir'de görüştü. Bayraklı'da gerçekleşen bir festivale katılmak üzere İzmir'e gelen şair Adonis ile Bayraklı'da buluşan Hilton uzun uzun sohbet etme şansı buldu. İzmir'de çeşitli temaslarda bulunan Hilton İzmir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. 6 yaşında Mersin'den ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşen Arıca Hilton, Amerika'da dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını sergileyerek yardım kuruluşlarına destek oluyor. Ayrıca istismara uğrayan çocuklara ve evsizlere de bu sanat etkinliklerinin gelirleriyle büyük desteklerde bulunuyor.

HAYATINI SANATA ADADI

Multimedya sanatçısı olarak anılan Arıca Hilton, 1985 yılından beri sanat galerisi yönetiyor, ayrıca mimarlık ve tasarım eğitimi aldı. Şiir, fotoğraf ve resme büyük ilgisi olan Hilton, halen Chicago'da yaşıyor. Chicago'da büyük sanat galerileri işleten Hilton'un değerli çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da büyük koleksiyonlarda yer alıyor. Arıca Hilton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, David Yarrow, Paul Nicklen, Cristina Mittermeier, David Gamble, Christian Voigt, Jack Perno, Adonis, Yasemin Aslan Bakiri, Marco Nereo Rotelli gibi ünlü isimlerle çeşitli çalışmalara imza atıyor. Dünyaca ünlü sanatçıların sergilerinin küratörlüğümü yapan Hilton, ayrıca küresel, ulusal ve bölgesel çıkan adalet sorunlarıyla ilgilinen kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalarda yürütüyor. Chicago Şiir Merkezi'nin de yöneticiliğini de bir dönem yapan Hilton, New City tarafından LIT 50: Who Really Books in Chicago 2011'den biri olarak seçildi. ■ MELİH DEMİRTAŞ