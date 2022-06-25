Üniversite de sergi de ortak

AYNI üniversiteden mezun 6 ressam, Alsancak Doryanart Galeri'de grup resim sergisi açtı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'ndan farklı zamanlarda mezun olan Arzu Aytekin, Berfin Binici, Burcu Gaziler, Gülsün Solgun, Özlem Kalmaz ve Yasemin Doryan'ın postmodern bir tavırla oluşturduğu 'Kişisel Mitoslar' sergisi sanata ilgi duyan konukların beğenisine sunuldu. İlk kez birlikte çalışma yapan 6 ressamın yağlıboya, akrilik ve karışık tekniklerden oluşan eserleri, 2 Temmuz Cumartesi gününe kadar ziyarete açık kalacak. ■ ERCAN AKGÜN

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