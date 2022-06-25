Yarış atlarının el emeği eğerleri Manisa’dan

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesindeki Kurşunlu Han'da 45 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu tarafından üretilen el emeği yarış atı eyerlerinin ünü Türkiye sınırlarını aşarak, dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. İki kişilik bir ekiple önce Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan Kuzucuoğlu bu sene Almanya'ya da ihracat yapmaya başladı. İlk etapta 40 adet yarış atı eyeri gönderen Kuzucuoğlu, aldığı yeni siparişlerin üretimine de ara vermeden başladı.

45 YILLIK BABA MESLEĞİ

ALMANYA'DA yaşayan bir Türk iş adamı, İstanbul'da bir jokeyin tavsiyesi üzerine Alaşehir'de saraciye ustası olan Emin Kuzucuoğlu ile irtibat kurdu. Alaşehir'e gelen iş adamı, üretilen eyerleri yerinde gördükten sonra ilk etapta 40 adet yarış atı eyeri siparişi verdi. 40 adet eyeri alan iş adamı taleplerin artması üzerine yeni siparişler verdi. Emin Kuzucuoğlu talepler artınca, yarış atları için başlık, dizgin, ahır çulu, blanket ve bandaj gibi ürünler de üretmeye başladı.

BABA mesleği olan Saraciye mesleğine çocukluk yıllarında başladığını ve 45 yıldır saraciye işiyle uğraştığını söyleyen Emin Kuzucuoğlu, "Yaklaşık 4 yıl önce Dubai'de işçi olarak yaşayan bir arkadaşım kanalıyla başladığımız yarış atı eyeri ihracatı Katar, Irak ve Azerbaycan ile devam etti. Pandemi nedeniyle ara verilen ihracatımıza ilk kez bir Avrupa ülkesi olan Almanya'ya ihracat gerçekleştirdik. Ürettiğimiz eyerler, 100, 200, 500, 750, 1000, 1bin 500 ve 2 bin gramlık ağılıklarda. İsteğe bağlı ağırlıkta üretim yapıyoruz. Eyerler orijinal birinci kalite emitasyon rugan deriden yapılıyor. Eyerler tamamen el emeği işçiliği ile üretiliyor. Diğer Avrupa ülkelerinden de talepler geleceğini umuyoruz. Çünkü eyerlerimiz İngiliz ve Arap atları için de uygun" dedi.