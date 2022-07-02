Herkes güneye giderken siz rotayı kuzeye çevirin

Pırıl pırıl parlayan güneşin eşliğinde, Balıkesir ve Çanakkale'nin zengin kültürel ve tarihi dokusunun keyfini yaşayın. Güzelliği ile baş döndüren plajlarında stresten uzak eşsiz bir tatil deneyimi yaşayın. Balıkersir ve Çanakke'nin en gözde tatil beldelerini sizler için derledik.

CUNDA ADASI

CUNDA Adası, Türkiye'nin 4. büyük adası unvanını taşıyor. Ayvalık'a, Lale Adası üzerinden köprüyle bağlı olup kara yoluyla ulaşım sağlanmaktadır. Ayvalık'ın 22 adasının içinde tek şehirleşmenin olduğu adadır. Zamanında, Hıristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı adada taş döşemeli, sarmaşık ve begonvilli sokakları görülmeye değer. Taksiyarhis Kilisesi, Despotun Evi, Aşıklar Tepesi, Agois Yannis Kilisesi, Tımarhane Adası, Cunda Sahil Çarşısı ve Taş Kahve ise en bilinen yerler arasında.

ALTINOLUK

Kazdağları kaynaklı bol oksijenli havası ile Altınoluk, astım hastalarının uğrak yeridir. Cennetten bir köşe dersek kesinlikle abartmış olmayız. Denizi son derece berrak ve temizdir. Çarşısında hediyelik eşyalar, el yapımı ve yöresel ürünler satılmaktadır.



EDREMİT

EDREMİT'E daha önce gelmediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Sahil şeridindeki Altınoluk, Akçay, Güre ve Zeytinli en bilinen turizm merkezleridir. Bir tarafı Kaz Dağları diğer tarafı Ege Denizi ile çevril Edremit temiz havası ve plajları sizleri bekliyor

BURHANİYE ÖREN

ÖREN, Balıkesir Burhaniye'de şirin mi şirin bir tatil beldesidir. Türkiye'nin en geniş ve güzel plajlarından birine sahiptir. Gömeç ve Pelitköy ise tam bir zeytin cennetidir. Ören tertemiz denizi, altın sarısı plajı, çam ormanlarıyla tatilcilere huzurlu bir ortam yaratıyor. Kazdağları'nın bol oksijenli serinliği sıcak yaz aylarında Ören'i sarıp sarmalar

KÜÇÜK KUYU

Küçükkuyu, yüzyıllık zeytin ağaçları ile dikkat çeker. Antik yerleşim yerleri, şalaleleri, berrak denizi ile tatilinizi huzurla geçirebileceğiniz alternatif rotalar arasında bulunuyor. Yeşilyurt Köyü, Zeus Altarı, Adatepe köyü , Zeytin Müzesi, Küçükçetmi Köyü, Mıhlı Çayı, Antandros Antik Kenti, Güre Gelin Çamı Piknik Yeri, Pınarbaşı, Sütüven Şalalesi, Hasanboğuldu Şelalesi, Tahtakuşlar Etnografya Müzesi gezip görmeniz gereken en gözde yerler arasındadır.

AYVALIK

AYVALIK, lezzetli yemekleri, huzur dolu tertemiz havası ve tarihi atmosferi ile Ege'nin en gözde tatil yerlerinden biridir. Akdeniz kent mimarisinin oluşturduğu eşsiz eserler ve bu yapıların çevrelediği denize dik sokaklar, Ayvalık'ın benzersiz görüntüsüne en büyük katkıyı sağlayan detaylar arasında gösterilir. Ayvalık, bunaltan yaz günlerinin serinleten imbatıyla meşhurdur.

SARIMSAKLI

AYVALIK'A yaklaşık 7-8 km uzaklıkta otel ve plaj bölgesidir. Altın sarısı eşsiz bir kumsala sahiptir. Mavi Bayraklı denizi temiz ve dalgasızdır. Sahil boyunca uzanan kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri ile ünlüdür. Plajında denizin ve güneşin tadını çıkartırken günbatımının dillere destan eşsiz manzarasını ise 'Şeytan Sofrası'ndan' izleyebilirsiniz. Sarımsaklı plajı haklı şöhreti ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

MARMARA ADASI

Marmara Adası irili ufaklı toplam 10 adadan oluşur. Bunlardan en büyüğü Marmara Adasıdır. Sakinliği, sessizliği ve yeşilliği ön plandadır. Burada zaman kesinlikle yavaş ilerler. Marmara Adası'nın merkezi dışında beş yerleşim yeri mevcuttur. Bunlar, Asmalı, Saraylar, Topağaç, Çınarlı Köyü ve Gündoğdu'dur. Ada, çayı ve dondurmasıyla ünlüdür.

AVŞA ADASI

Güzelliği ile dillere destan 'Avşa Adası' Marmara adaları olarak bilinen adalardan biridir. Adaya sadece deniz yoluyla ulaşılabilir. Erdek'ten, Avşa Adası'na gemiyle yaklaşık 2 saatte ulaşabilirsiniz. Sahip olduğu koylardan Tavşan ve Çınar en çok bilinenlerdir. Diğer koyları ise Kumtur, Atanas ve Yiğitler'dir. Yiğitler Köyü'nde Ali Dede Türbesi ile Türkeli köyündeki Manastır kalıntılarını mutlaka görün.



ERDEK

Doğal güzellikleri, temiz havası, plajlarıyla tam bir turizm cennetidir. Çevresinde bulunan Kyzikos Antik Kent, Seyitgazi Tepesi'ni en gözde ziyaret yerlerinin başında gelmektedir. Tekne turlarıyla çevresinde bulunan Avşa, Marmara, Zeytinli ve Paşalimanı adalarını gezebilirsiniz.

AKÇAY

Edremit Körfezi'nin tam ortasında bulunmaktadır. Akçay, masmavi denizin, Kazdağları'nın yemyeşil doğasıyla kesiştiği eşsiz yerdedir. Oksijen deposu temiz havası, kum plajı, zeytin ve çam ağaçları, termal kaynaklarıyla adeta Kuzey Ege'nin incisidir. Kaz Dağları'ndan gelen buz gibi kaynak suyun aktığı, orman içindeki Hasan Boğuldu'yu ise ziyaret etmelisiniz.

GÖKÇEADA

Gökçeada Çanakkale'nin iki adasından biridir. Yaz aylarında tatilciler ile dolup taşan adaya tek ulaşım Çanakkale Gelibolu üzerinden gemilerle sağlanıyor. Bakir ve eşsiz güzellikteki koyları ile ailelerin gözdesidir. Zengin konaklama tesisleriyle Türkiye'nin en popüler tatil destinasyonlarından biridir.

NADİR UYSAL