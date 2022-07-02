Patili dostlarla keyifli tatil mümkün

Seyahat güvenliği ipuçları

● Öncelikle seyahatlerin evcil hayvanınız için stres oluşturabileceğini ve gittiğiniz yerde dış etkilere maruz kalabileceğini unutmayın. ● Arabanızda veya bagajınızda her zaman yanınızda bir evcil hayvan ilk yardım çantası bulundurduğunuzdan emin olun. ● İlk yardım çantası: Hayvanınıza ait rutin kullanılan ilaçlar varsa son kullanma tarihlerini kontrol edip mutlaka koyulmalı. ● Tatil noktanızın yakınındaki veya araba kullanıyorsanız yol üzerindeki durakların yakınında bulunan yerel veteriner kliniklerini ve alt yapılarını araştırın. ● Bol miktarda yiyecek, ekstra plastik poşetler, tasmalar, yiyecek ve su için kaseler ve evcil hayvanınızın en sevdiği oyuncağını onlara evini hatırlatması için getirin. ● Köpeğiniz veya kediniz pire/kene veya kalp kurdu ilacı da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanıyorsa, tüm yolculuk boyunca bunlara kolayca erişebildiğinizden emin olun. Ve mutlaka yolculuğa çıkmadan önce antiparazit uygulamalarını yaptırın.

Kara yolu ile yolculuk kuralları

● Uzun bir yolculuğa (4+ saat) planlıyorsanız, seyahate giden haftalarda süreyi istikrarlı bir şekilde artırarak birkaç kısa araba yolculuğu yaparak evcil hayvanınızı hazırlayın. ● Daha küçük köpekler ve kediler için araba kullanırken bir taşıyıcı veya sandık kullanın. Ayakta durmak ve uzanmak da dahil olmak üzere, içinde hareket edebilecekleri kadar büyük olmalıdır. Ayrıca, araç içerisinin güvenli olduğundan ve kaymadığından emin olun. ● Büyük köpekler için, köpeğiniz için emniyet kemeri görevi gören bir köpek araç tutucusu kullanmanızı öneririz. Hareketsizce oturup pencereden dışarı bakabildikleri için bu onları güvende ve mutlu tutar. ● Evcil hayvanınızı her zaman arka koltukta tutmak çok önemlidir. Hem sürücü hem de yolcular için tehlikeli olabilecek arabada dolaşmasına izin vermeyin. ● Evcil hayvanınızı asla park edilmiş bir arabada bırakmayın. Sıcak bir günde aracınızın içindeki sıcaklıklar gölgede bile dakikalar içinde ölümcül seviyelere çıkabilir.

Hava yolculuğunda dikkat edilmesi gerekenler

● Evcil hayvan ile uçarken yapabileceğiniz en önemli şey hazırlıklı olmaktır. Evcil hayvan güvenlik protokolleri hakkında havayolunuz ile iletişime geçin ve evcil hayvanınız için tam olarak ne tür belgelere ve taşıma çantası gibi şeylere ihtiyacınız olacağını önceden öğrenin. ● Kargo ile seyahat etmesi gereken büyük köpekler için, köpeğinizin ayağa kalkıp uzanabileceği kadar büyük, havalandırmalı firmalarca belirtilen bir taşıma kutusu satın aldığınızdan emin olun. Kazalar için havluları ve onları rahat ettirmek için en sevdikleri oyuncakları ekleyin.

● Küçük köpekler ve kediler büyük olasılıkla koltuğunuzun altındaki bir taşıyıcıda uçabilecektir ● Ancak havayolunuz ile iletişim kurun ve randevu oluşturun.

● Mümkünse, uçak değiştirmekten kaçınmak için doğrudan uçuş rezervasyonu yapın. ● Seyahatinizden önce, evcil hayvanınızın tüm aşıları ve ilaçları konusunda güncel olduğundan emin olmak için Altınoluk Veteriner Kliniğinden randevu alın.

● Çok stresli veya kronik rahatsızlığı olan hayvanlarınızın seyahat öncesinde mutlaka bir kliniğe uğrayarak muayeneden geçmesini ve yolculuk sırasında stresi en aza indirebilmek adına hafif sedatif uygulamaların kullanılıp kullanılmaması gerektiğine karar verip, gerekiyorsa ilacınızı temin etmenizi önemle rica ederim.