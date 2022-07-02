Siyah ve beyazın muhteşem uyumu

İki en sevdiğim renk! Bu sezon bir araya gelerek güçlü bir trendi oluşturuyor. İlkbahar/Yaz defileleri her ne kadar renk şöleni ile öne çıksa da 2022 defilelerinde sürpriz siyah beyaz çizgili görünümlerden geldi.

Elbiselerden gömleklere, takım elbiselerden ayakkabılara kadar yansımalarını birçok tasarım üzerinde gösteren siyah beyaz birlikteliği farklı desenlerle karşımıza çıkıyor.

Özellikle siyah-beyaz çizgili kıyafetler son yıllarda oldukça popüler ve bu trend daha uzun yıllar devam edecek gibi de görünüyor.

VE TERLİK SAHNEDE

Ünlü şarkıcı Saweetie ile Crocs yeni bir koleksiyon için yeniden bir araya geldi. Daha önce Crocs ile birlikte Hidden Valley Ranch adlı bir koleksiyon çıkaran Saweetie, bu kez pastel renklerde bir dokunuş eklemek için Crocs ile yeniden bir araya geldi.

Saf su' olarak adlandırılan ilk sandalet, pastel mavi bir taban üzerinde kar tanesi ve kelebek motifleriyle birlikte Saweetie'nin hit şarkısı 'Tap In'i vurguluyor.

FULYA TANYOL