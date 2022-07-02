Yaz tatilini birlikte vakit geçirmek için fırsata çevırın

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK

Açık havada olmak hem ruhen hem de fiziksel olarak çocukların gelişimi açısından önemlidir. Çocuklar için en eğlenceli yaz aktivitelerinden biri doğa yürüyüşüdür. Çocukların heyecanlı yapısı ve kâşif ruhu, doğa yürüyüşlerinin kalitesini büyük ölçüde artırır. Ayrıca dışarıda gerçekleştirilen aktiviteler için yanınızda her daim su bulundurulmalıdır.

YÜZME EĞİTİMLERİ

Temel yüzme becerilerine sahip olmak bir çocuk için oldukça önemlidir. Çocuğunuz küçük yaşı nedeniyle henüz temel yüzme becerilerine sahip değilse ona yaz tatili boyunca yüzme egzersizleri yaptırabilirsiniz. Uzmanlar küçük yaşlarda temel becerilerini geliştiren ve yüzme gibi spor branşlarına yönlendirilen çocukların özgüveninin artığını belirtiyor.

BİSİKLET SÜRMEK

Bisiklet sürmek çocuklar için muhteşem bir etkinliktir. Yaz tatili boyunca aileniz ile belirlediğiniz bisiklet rotalarına eğlenceli turlar düzenleyebilirsiniz. Uzmanlar çocukların düzenli olarak bisiklet sürmesi gerektiğini ve bisiklet süren çocukların neredeyse vücudundaki tüm kas gruplarını çalıştırdığını dile getiriyor.

UÇURTMA UÇURMAK

Yaz tatilinde çocuklarınız ile yapabileceğiniz bir diğer eğlenceli aktivite de uçurtma uçurmaktır. Özellikle gün batımında çocuklarınızla uçurtma uçurarak hem çocukluğunuza dönebilirsiniz hem de çocuklarınızın kaliteli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz.

BÖLGEYİ TANITIN

Belirlediğiniz tatil bölgesinde bulunan doğal güzellikleri, kültürel değerleri, müzeleri ve tarihi mekanları çocuklarınız ile birlikte keşfetmeniz oldukça önemli bir deneyim olacaktır. Uzmanlar çocukların kültür turizmi sayesinde elde edeceği bilgilerin kritik önem taşıdığını belirtiyor.

PARKLARI ES GEÇMEYİN

Çocukların tatil süresi boyunca sosyalleşmesi oldukça önemlidir. Bu noktada çocuklarınız ile lunaparklara veya su parklarına gidebilir ve buralarda uzun yıllar unutamayacağı eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Ayrıca bu durum çocuğunuzun gelecekteki yaşamında iyi anılar biriktirmesine de yardımcı olacaktır.

PİKNİK YAPIN

Yaz tatili süresince bütün aile bir araya gelerek piknik yapabilirsiniz. Piknik sürecinde çocuklarınıza çeşitli sorumluluklar yükleyebilir ve bazı yiyecekleri çocuklarınızın yapmasını isteyebilirsiniz. Bu durum çocuklarınızdaki sorumluluk bilincini de geliştirecektir.