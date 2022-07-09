Ardıç kokulu su şifa dağıtıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yaylacık Dağının eteklerindeki ardıç ağaçlarının arasından çıkan memba suyunun, başta böbrek taşları olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanlar bölgeye akın ediyor. Ardıç ormanlarıyla kaplı Yaylacık Dağının 2100 metre rakımındaki Cinoluk mevkiinden doğan memba suyu, doğal serinliğinin yanı sıra ardıç aromasıyla da beğenilerek tüketiliyor. Kendisine has bir lezzeti olan memba suyunun başta böbrek taşları olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanlar, Çameli ilçesine bağlı Sofular Mahallesine akın ediyor. Yılın belirli dönemlerinde ardıç aroması daha fazla hissedilen memba suyunu bidonlara doldurup götürenler hem içmek için hem de çay demlemek için bu suyu kullanıyor

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