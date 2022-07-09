Beslenme tarzını değiştir karbon ayak izini küçült

Günümüzde yanlış beslenme alışkanlıklarımız çevrenin bozulmasındaki en temel nedenlerden biri olarak görülüyor. Gelişen diyetler hem aşırı hem de yetersiz beslenmeden kaynaklanan birçok küresel sağlık krizini de beraberinde getiriyor.

Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan'a göre uygulayacağımız 7 adımla karbon ayak izimizi azaltabilir; hem çevreyi hem de sağlığımızı koruyabiliriz.

İşte karbon ayak izimizi azaltmak için beslenmemizde yapabileceğimiz değişiklikler...



■ Mevsiminde ve yerel gıdaları tercih edin

Yerel olarak yetiştirilen meyve ve sebzeler, sadece nakliye için kullanılan yakıtlardan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda yiyecekler daha tazedir ve daha lezzetlidir. Ayrıca daha ucuza mal olur ve besin değeri de daha yüksektir. Bu sayede lokal çiftçileri de desteklemiş oluruz.



■ Bitki bazlı gıdaları daha fazla tercih edin

Hayvansal proteinli gıdalar yerine fasulye, nohut, bezelye ve mercimek gibi daha fazla bitki bazlı protein gıdaları seçmek, karbon ayak izinizi azaltmanın en önemli yollarından biridir. Bitki bazlı beslenme daha az doğal kaynak kullanımını sağlar ve çevreye daha az zarar verir.

Ambalaj kullanımını azaltın

Gıdaları toplu olarak satın almak, ambalajın üretimine giden plastik, kağıt, metal ve enerji miktarını azaltır.

Toplu satış mümkün değilse bile, daha büyük paketler halinde satın almak da ambalaj kullanımını azaltarak karbon ayak izini azaltacaktır.

Mümkünse, bölgenizde geri dönüştürülebilecek öğelere bağlı olarak yeniden kullanılabilir, geri dönüşümü olan malzemeleri seçin.



■ Alışverişe kendi çantanızla gidin

Alışveriş sırasında kendi çantanızı kullanmak ekstra poşet kullanımının önüne geçer ve çevreyi kirleten petrol bazlı plastik poşetlerin etkisini azaltabilir.



■ Mutfakta enerji tasarrufu yapın

Mümkün olduğunda enerji tasarruflu cihazlar satın alın. Kapıların ne kadar süre açık kalacağını sınırlamak için buzdolabını veya dondurucuyu açmadan önce neye ihtiyacınız olduğunu düşünün.

Yiyecekleri daha hızlı ısıtmak için tencereyi kapatın veya düdüklü tencere kullanın.

Yaz aylarında, gaz ve ısıyı mutfağınızdan uzak tutmak için davlumbaz fanını çalıştırın; böylece evi soğutmak için daha az klimaya ihtiyaç duyarsınız. Daha büyük miktarlarda pişirip ve tek öğün porsiyon boyutlarında dondurabilirsiniz.

Bu sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diğer günler için hazır yemek sağlamış olursunuz.



SUYU KORUYUN

Çok uzak olmayan bir gelecekte yakıtın değil suyun en kıt metamız olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, suyu boşa harcamamak oldukça önemli. Bulaşık makinesi kullanıyorsanız, bulaşıkları durulamakla suyu boşa harcamayın ve bulaşık makinesini yalnızca doluyken çalıştırın. Sızıntıları ve damlamaları onarın. Daha az suyu daha verimli hale getirmek için musluklara havalandırıcılar takın.



■ Çöpü azaltın

Eve getirdiğiniz ambalajı azaltmanın yanı sıra, yiyecek atıklarınızı da minimuma düşürün. Atıkların bir kısmını kompost yapabilirsiniz. Ayrıca mutfakta tekrar tekrar kullanabileceğiniz tabaklar ve bardaklar kullanın. Tek kullanımlık ürünler kullanmaktan kaçının. Tek kullanımlık malzemeler kullanmanız gerekiyorsa, geri dönüşümü olan materyaller seçin.