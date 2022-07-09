Onun dünyası sanatla aydınlanıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan görme engelli Emine Yılmaz, yeteneğiyle görenlerin takdirini kazanıyor. Doğuştan görme engelli olan 43 yaşındaki Yılmaz, Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın'ın önderliğindeki seramik kursuna katıldı. Kurs boyunca kendisini geliştiren Yılmaz, bir yıl içinde adeta bir sanatçıya dönüştü. Kurs boyunca büyük bir azim gösteren Yılmaz, nakış gibi işlediği atık seramik ürünlerini sanat eserlerine dönüştürüyor. Aynı zamanda ürünlerini boyayan Yılmaz'ın ürünleri büyük bir beğeni topluyor. Yılmaz, ortaya koyduğu azim ve yaşam sevinciyle engelli vatandaşlara da örnek oldu.



HAYAL GÜCÜYLE GÖRÜYOR

Her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl Begüm hocamızın kursuna katılarak bu işe başladım. Bu sene de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan ve GEKA tarafından desteklenen Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi proje ortağı olan Efeler Halk Eğitim Merkezi seramik kursuna katılarak kendimi geliştirdim. Begüm hocamız sayesinde ilerliyorum. İlk olarak yapacağım ürünü elimle dokunarak inceliyorum. Ardından hayal gücümle canlandırıyorum. Bu sonucunda da seramikleri sanat eserine dönüştürüyorum. Kalp gözümle bu eserleri ortaya çıkarıyorum. Severek yapıyorum ve seramikle uğraşırken stres atıyorum" dedi. İlerleyen yıllarda çeşitli hedeflerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, "İlk olarak tüm ürünlerimin yer aldığı eserler için sergi açmak istiyorum. Bu sergide yaptığım tüm ürünlerimi sanatseverlerle buluşturmak istiyorum. Bununla birlikte görme engelli ressam Eşref Armağan gibi dünya çapında tanınan bir sanatçı olmak istiyorum. Benim gibi kişilere kurs vererek sanat alanında var olmalarını sağlama hedefim de var" diye konuştu.

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