Balıkesir’in 76 yıllık şekercisi

Balıkesir'de Orhan Günvaran (84), derslerinde kötü not alınca ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle çırak olarak başladığı şekercide mesleği öğrendi. 'Şekerci Orhan' ismiyle tanınan ve 76 yıldır şekercilik yapan Günvaran, 9 metrekarelik iş yerinden kazandığı parayla 2 çocuk okuttu. Şekerci Orhan'ın çocuklarından biri bir ilaç firmasında CEO'luk görevini yürütürken, diğeri ise mimar olarak çalışıyor.



İLKOKULDA BAŞLADI

Şeker ve çikolataları okulda öğrencilere satarak ticarete ilk adımını attığını söyleyen Orhan Günvaran, "Ben tembel bir öğrenciydim. Birinci sınıfı 3 kez tekrar ettim. 4'üncü sınıfa kadar da zorla okudum. Şekercide çırak olarak çalışmaya başlayınca oradan getirdiğim şeker ve çikolataları okulda arkadaşlarıma satmaya başladım. Hatta bu yüzden okul yönetimi tarafından çok defa uyarıldım. Benden şeker ve çikolata alıp yiyen öğrenciler kantinden alışveriş yapmıyordu. Derslerimde de gerekli başarıyı gösteremeyince öğretmenim Nezih Üner beni ticarete yönlendirdi" dedi.





17 YIL ÇIRAKLIK YAPTI

Çıraklık hayatının 17 sene sürdüğünü söyleyen Günvaran, "İş yerinde çalıştığım ustam ve onun yanına gelenler bana her zaman nasihat etti. Onlardan çok şey öğrendim. Ustam her zaman yanımda oldu. 17 yıl boyunca birlikte çalıştık. Kendisine ne alırsa bana da alırdı. Sadece maaş almıyordum, aynı zamanda beni hep korudu, kolladı. Sadece bir işveren değil iyi bir gözetmendi de. Askere gidip geldikten sonra ustam işleri bana devretti ancak bu kez de dükkan sahibi iş yerini boşaltmam gerektiğini söyledi. Maddi durumum başka bir dükkan açmaya yetersiz olduğu için bu işi yapmaktan vazgeçtim. Sonra bir arkadaşım kahvehanesinde bir bölüm ayırdı, orada şeker ve çikolata satmayı sürdürdüm. Bu günlere geldim" ifadelerini kullandı.1975'de yılında evlendiğini, eşinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Günvaran, "Beni çocuklarım, torunlarım, gelinlerim, yani ev huzurum hayatta tutuyor. Ailem de bu dükkanın bana hayat verdiğini düşünüyor. Bu destek beni çok mutlu ediyor" dedi.



● SERHAT ŞENKÖKÇÜ