Bu tiyatroda para geçmiyor

İzmir Tire'de, belediyeye bağlı 'Oda Tiyatrosu' ilginç bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Tiyatronun yöneticileri, sahneye koydukları oyunlarda parayla bilet satmak yerine, seyircilerden ihtiyaç sahipleri için yanlarında gıda ve giyim eşyaları getirmelerini istedi. Toplanan yardımlar ise kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İlginç proje, başta tiyatro dünyası olmak üzere sosyal medyada da yankı buldu. Ege Tiyatrolar Birliği, Oda Tiyatrosu'nun "Bu Tiyatroda Para Geçmez" sloganı ile başlattığı projeyi ödüle layık gördü.



PANDEMİ DÖNEMİNDE DOĞDU

Oda tiyatrosunun, tüm tiyatroların perde kapattığı 'pandemi' döneminde açıldığını ifade eden tiyatronun genç eğitmeni Dündar Taşal, "Seyirciden para almak yerine sosyal yardımlaşma duygusunu geliştirme fikri de o zamanlarda başkan Atakan Duran beyle bir sohbetimizde ortaya çıktı. Hızla tiyatroyu kurduk. Oda Tiyatrosu'nun salonunu kursiyerlerimiz ile birlikte inşa ettik. Boya, badana, elektrik tesisat gibi tüm işleri gönüllü oyuncu gruplarımız üstlendi. Kursiyerlerimizden ücret talep etmedik. Onlar da oynadıkları oyunlardan ücret almadı. Seyircilerimiz bilet yerine yanlarında getirdikleri gıda ve giyim eşyalarını girişte görevlilere teslim etti. Bizler de oyunlarımızı en güzel şekilde sahneledik ve aynı şekilde sahnelemeye devam edeceğiz " dedi.







DOLU DOLU YENİ SEZON

Yeni sezon hazırlıklarına gönüllü oyuncu grubuyla birlikte yaz döneminde de devam ettiklerini belirten Taşal, "Geçen yıl toplam 133 kursiyerimiz 1 yıl süreyle temel oyunculuk eğitimi aldı. Her sezon, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel 3 farklı oyuna hazırlanıyoruz. Geçen sezon her Çarşamba ve Perşembe iki oyun oynamıştık. Oda tiyatromuz, sezon boyunca oyunlarını dolu salona oynadı. Bu sezon tekrar 'perde' diyeceğimiz günleri ise sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oda Tiyatrosu'nun "Bu Tiyatroda Para Geçmez" sloganı ile başlattığı proje Ege Tiyatrolar Birliği tarafından ödüllendirildi.





AYAZ BEBEK İÇİN UÇAK UÇURMUŞLARDI

Daha önce de SMA'lı Ayaz bebek için sahneden üzerinde yardım kampanyası bilgilerinin yer aldığı kağıttan uçaklar uçurduklarını hatırlatan Taşal sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumda örnek olacak, ses getiren projelere ekip olarak imza attığımız için çok mutluyuz. Beni ve ekibimi ödüle layık gören Ege Tiyatrolar Birliği yönetici ve üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. Tiyatroya gelen seyirciler ve oyuncuların yardımlaşma duygusuyla hareket ediyor olması projenin en güzel yanlarından birini oluşturuyor. Daha güzel projeler için Tire Belediyesi çatısı altında çalışmaya devam edeceğiz."

NADİR UYSAL



