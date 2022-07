Albüme ilham olan roman

Gülşah Elikbank'ın "Aşıklar Gece Ölür" kitabından hareketle ortaya konan sekiz şarkılık albüm, Türkiye'de ilk kez müzik ve edebiyatı buluşturacak "novel soundtrack" projesine can veriyor. Elikbank'ın bir rock yıldızının hayatından esinle aşkın iyileştirici gücüne ışık tuttuğu "Aşıklar Gece Ölür" romanı, yedi besteciye ilham olurken; iki sanat dalını bir araya getirerek insanların hayatlarına dokunan albüm çalışmasında disiplinlerarası iş birliğinin de altı çiziliyor.



YAZAR DA SÖYLÜYOR

"Aşıklar Gece Ölür" albümünde yer alan yedi müzisyen, kitabın yarattığı duygulardan ve alıntıladıkları cümlelerden yola çıkarak oluşturdukları şarkılara ses oluyor. Albümde Efe Dikmen'den "Gönüllü Delilik", Alişan Özaydın'dan "O Son Gülüşün", Ufuk Sağın'dan "Aşklar Mezarlığı", Ferit Tunçer'den "Düşman Oldum Hayata", Ali Başarır'dan "Lovers Die At Night", Samet Serhat'tan "Aşıklar Gece Ölür", Erinç'ten "Aynı Geceden" eserleri yer alıyor. Albümdeki bir diğer şarkıyı ise yazar Gülşah Elikbank ile Efe Dikmen beraber seslendirirken, şarkının sözleri Elikbank'ın yeni romanından izler taşıyor.



TİYATROCULAR SAHNEDE

On Air Müzik etiketiyle yayınlanacak "Aşıklar Gece Ölür" albümü, çok yakında tüm platformlardan sanat tutkunlarının beğenisine sunulacak. Projenin daha sonraki dönemde akustik konser serisi olarak devam etmesi planlanırken, müzisyenler ve yazar Gülşah Elikbank'ın birlikte katılacağı ilk konserde tiyatro sanatçıları da "aşıklar Gece Ölür" romanından bölümler okuyacak.

