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Haberler Cumartesi Çocuklar için çevrimiçi sanat

Çocuklar için çevrimiçi sanat

23.7.2022

Çocuklar için çevrimiçi sanat

Çevrimiçi sanat Temmuz ayında kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebiliyor. Cumartesi günleri yayınlanacak etkinliklerin detayları web sitesinden öğrenilebilir.

BUGÜN
Performans Sanatı ve Heykel:
Janine Antoni Janine Antoni performans sanatı ile heykeli çok farklı şekillerde birleştirerek bizlere çok özel eserler sunuyor. Bu atölyede sanatçının çok etkili işleri çocuklarla buluşuyor.


Janine Antoni

30 TEMMUZ CUMARTESİ
Anıt Heykel ve Kamusal Sanat: Maya Lin Washington'daki Vietnam Gazileri Anıtı Maya Lin'in sanata çok farklı, minimal ve duygusal yaklaşımını görmek için birebir. Anıt heykele çok farklı bir soluk getirdiği bu eseri inceleyerek başlayacağımız videomuzda başka kamusal sanat çalışmalarında hayata ve sanata minimal yaklaşımını da inceleyerek görebileceğiz.

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