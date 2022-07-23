Çocuklar için çevrimiçi sanat

Çevrimiçi sanat Temmuz ayında kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor. Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebiliyor. Cumartesi günleri yayınlanacak etkinliklerin detayları web sitesinden öğrenilebilir.

BUGÜN

Performans Sanatı ve Heykel:

Janine Antoni Janine Antoni performans sanatı ile heykeli çok farklı şekillerde birleştirerek bizlere çok özel eserler sunuyor. Bu atölyede sanatçının çok etkili işleri çocuklarla buluşuyor.