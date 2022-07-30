Ege’nin yüksekten dökülen serin suları

Turgut Şelalesi

Muğla Şelaleleri arasında en favori şelale olan Turgut Şelalesi saklı bir cennet gibi. Su ile ormanın sarmaş dolaş olduğu Turgut Şelalesi toplamda 5 şelaleden oluşuyor. Sığla ağacı, çamlar ve çınar ağaçları gökyüzünü kapatmış burada. Ağaçların arasında doğanın içine gizlenmiş olan Turgut Şelalesi oluşturduğu doğal havuzlarıyla Marmaris sıcağında insanlara güzel bir serinleme imkanı veriyor. Turgut Şelalesi'ne girişler ücretsiz.

Gizlikent Şelalesi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin cennetlerinden biri olan Gizlikent Şelalesinin oldukça güzel biraz da zorlu bir parkuru var. Buraya gelirken suda yürüyüş yapacağınız için deniz ayakkabısı getirin. Ola ki ayakkabınız yoksa buradan da kiralayabilirsiniz. Seydikemer'in sıcağında serinlemek için sizi aşağıda efsane bir şelale bekliyor. Şelaleye ulaşmak için yaklaşık 300 basamak inmeniz gerekiyor. Daha sonra suyun içinde yürüyüp şelaleye ulaşıyorsunuz. Gizlikent Şelalesi'nin herhangi bir giriş ücreti yok.

Toparlar Şelalesi

Son zamanlarda bilinirliği daha da artan ve Köyceğiz'de bulunan Toparlar Şelalesi tam bir saklı cennet. Şelaleye gitmek için Köyceğiz-Muğla yolu istikametinde ilerlemelisiniz. Sağ tarafınızda bir yol ayrımında küçük bir tabelası var. Yol ayrımından döndükten sonra aracınızı park edip yolun devamını yürüyerek gitmeniz gerekecek. Yürüyerek ormanın içine dalıp kayaların üzerindeki kırmızı beyaz boyaları takip ediyorsunuz. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir yürüyüşten sonra ilk ve büyük şelalenin olduğu yere ulaşıyorsunuz. Köyceğiz Toparlar Şelalesine giriş ücretsiz.

Eşme / Uluyayla Dipsiz Şelalesi

Taşyaran vadisinden sonra güzel doğa harikası olan mekanlardan birisi de burasıdır. Köylülerin anlatimina göre buradakı suyun dibi kac metre olduğu merak konusu, bugüne kadar köyden birçok kişi suya girerek dibine ulaşmak istesede kimse ulaşamamıştır. Bu yüzden köylü tarafından Dipsiz diye adlandırılmıştır. Buraya inmesi çıkması çok zor bu acıdan dikkatli tedbirli olmanız gerekmektedir.

Sütüven Şelalesi

Ege bölgesinde gezebileceğiniz en harika milli parklardan biri Kaz Dağlarıdır. Kaz Dağlarında bulunan Sütüven Şelalesi 17-18 metre yüksekten dökülen harika bir şelale, kış aylarında özellikle kar ve yağmur yağışından sonra çok şiddetli akarken, yaz aylarına doğru suyu azalıyor. Yemek yeme ve yöresel lezetleri alabileceğiniz tesisler de bulunuyor. Sütüven Şelalesi'nden Hasanboğuldu Şelalesine 30-40dk içerisinde köprüler ve patikalar sayesinde güvenle yürüyebilirsiniz

Karapınar Şelalesi

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çukurören köyündeki Karapınar Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor. Gediz'e 30 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyü'nde bulunan Karapınar Mesire yeri zengin orman varlığı ile görenleri büyülüyor. Doğal şelalesi ve buz gibi akan suları, dereleri ile yaz, kış ve bahar aylarında farklı bir görsel şölene ev sahipliği yapan mesire alanı birçok bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine huzur veren bir mesire alanı olan Karapınar Mevkiinde, vatandaşlar, aileleriyle şelale yakınlarında yürüyüş yapabiliyor.

Sakızcılar Asmaaltı Şelalesi

Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Köyü'nde yer alan şelale eşsiz bir tabii güzellik sergilemektedir. Ağlayan Kaya olarak bilinen şelale, 30 metre yükseklikten dökülmektedir. Yeşille suyun birleştiği şelalenin dibinde alabalık yetiştirilmektedir. "Hocanın Yeri" olarak bilinen yer ilçe halkı tarafından çok sevilen bir piknik yeridir.

Homa (Gümüşsu) Şelalesi

Çivril'in Doğu kesiminde, Çivril-Dinar yolu üzerinde ilçeye 30 km. mesafedeki kasabaya buradaki suyun iyi niteliği nedeni ile Gümüşsu adı verilmiştir. Gümüşsu Kasabasına 10 km. uzağında bulunan Düzbey Köyünde II. Haçlı seferinin savaş alanı Miryakefalon adındaki tarihi alanı vardır. Yaklaşık 30 metre yükseklikten şut yapan bir şelale bulunmaktadır. Suyu çok soğuk ve tatlıdır.

Güney Şelalesi

Güney Şelalesi, Denizli ili, Güney ilçesi, Cinlere Koyu sınırları içinde yer almaktadır. Güney ilçesinin yaklaşık 4 km. güneyinden gecen Menderes Nehri'nin kenarındadır. Şelale doğal güzelliği bakımından görülmeye değer yerlerdendir. Denizli'ye 70 km uzaklıktaki gizli cennet, birinci derecede SİT alanıdır. B. Menederes nehrine yaklaşık 20 m yüksekten nazlı nazlı dökülen şelale suyu kireçli, bunun sonucu olarak ta şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana getiriyor. Gün doğumundan akşama dek izlenmesi gereken Güney Şelalesi gelin duvağı tül perde, yelpaze biçiminde zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlaları yıllarca süren akışıyla sarkıt dikitleri olan Damlataş Mağarası oluşturmuş, şelale akış seti içinde oluşan mağara içinde yüzülebilen derinlikte bir de göl saklıyor.

Aşıklar Şelalesi

Aşıklar Şelalesi İzmir'in Dikili ilçesinde, Nebiler köyünde yer almaktadır. Nebiler Şelalesi olarak da bilinir. Uzun süredir koruma altındadır. Aşıklar Şelalesi özel mülk alanı olduğundan dolayı giriş ücretlidir. Araçla şelale alanına giriş yapmak için 10 lira ödemek gerekir. Aşıklar Şelalesi'ni haftanın her günü sabah saat 08.00'dan, akşam saat 19.00'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Yaz aylarında alandan çıkış saati havanın kararma saatine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Su Uçuran Şelalesi

Su Uçuran Şelalesi, İzmir'in Menemen ilçesinde Turgutlu köyünde yer almaktadır. Ulaşım bakımından diğer şelalelere göre daha zordur. Aynı zamanda alana giriş ve çıkış saatleri söz konusu olmadığından akşam geç saatlere kadar şelale ve çevresinde bulunmak tehlikeli olabilir. Şelale ve çevresinde herhangi bir kafe veya restoran işletmesi bulunmamaktadır.

Ece Çağlayanı

Ece Çağlayanı, İzmir'in Dikili ilçesinde yer almaktadır. Nebiler köyünde yer alan bu şelale, Aşıklar Şelalesi'ne de yakın olduğu için sıklıkla ziyaret edilen noktalardan bir diğeridir. Ancak araç gidişi olmadığından dolayı Aşıklar Şelalesi'nden, Ece Çağlayanı'na doğru yaklaşık olarak 1500 metre kadar yürümek gerekir. Yürümenize değecek güzellikte olan bu şelaleyi de mutlaka görmelisiniz.

Ağlayan Mağara

Ağlayan Mağara Şelalesi veya Ağlayan Mağara olarak bilinmektedir. İzmir'in Dikili ilçesinde ve Nebiler köyünde yer almaktadır. Aşıklar Şelalesi ve Ece Çağlayanı ile aynı lokasyonda yer alır. Hepsi birbirine en fazla 200 metre uzaklıkta olduğundan dolayı sıklıkla ziyaret edilir. Ağlayan Mağara'ya giriş için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Değirmendere Şelalesi

Değirmendere Şelalesi, İzmir'in Menderes ilçesinde yer almaktadır. Özellikle kış aylarında yağmur yağdıktan sonra çok çamurlaşma meydana geldiğinden dolayı gidilmesi önerilmemektedir. Yaz aylarında ise genellikle yüksek arazi araçları ile gidilmesi önerilir. Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Değirmendere Şelalesi'nde herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Aynı zamanda alana giriş için herhangi bir ücret ödemesi talep edilmemektedir.