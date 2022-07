Milyarlık endüstriye oyuncular yön veriyor

Oyunlar günümüzün en büyük eğlence kaynaklarından biri haline geldi. Gittikçe çeşitlenen oyunlar beraberinde de yeni teknolojiyi ve kitleleri getiriyor. Dijital oyunlar ve oyuncular milyar dolarlık bir endüstriyi oluşturuyor. Oynamak istedikleri oyundan kullanım sıklığına ya da satın alma tutumuna kadar değişkenlik gösteren oyunseverler hem oyun hem de bilgisayar üreticilerine yön veriyor. Oyun endüstrisini ve oyuncuları anlamanın klasik ve temel ayrıştırmalar üzerinden gidemediğine işaret eden güç ve performans bilgisayarı Casper Excalibur, oyun pazarının değişen etkileşimini yansıtan ve oyun meraklılarını oynamaya, görüntülemeye, sahip olmaya ve sosyal davranışa dayalı olarak segmentlere ayıran 9 farklı oyuncu profiline dikkati çekiyor.

9 FARKLI PROFİL VAR

■ Üst Düzey Oyuncu:

Oyun endüstrisinin her alanında bulunan ve oyunları yaşayarak oynayan üst düzey oyuncular, oyun kültürünün eski ve yeni tüm unsurlarına sahipler.



■ Çok Yönlü ve Meraklı Oyuncu:

Üst düzey oyuncu profilinin bir altında bulunan bu oyuncu profili, oyunla ilgili tüm unsurlara hevesli konumda.



■ Zaman Öldüren Oyuncu:

Boş zamanları olduğunda veya sosyal etkinliklerde daha rahat bir şekilde oyun oynayan profili kapsıyor.



■ Pazarlıkçı Oyuncu:

Yüksek kaliteli oyunlar oynamayı seven ancak tercihen oynaması ücretsiz veya indirimli olan oyunları oynayan bu kitle, yalnızca gerektiğinde donanım satın alıyor.



■ Topluluk Oyuncusu:

Topluluk tartışmalarından asla çekinmeyen ve sadece oyun oynamanın yanı sıra oyunla ilgili podcast'lerin, forumların, haberlerin ve videoların da takibini yapan profili oluşturuyor.



■ Donanım Meraklısı Oyuncu:

Her zaman optimize edilmiş bir oyun deneyimi arayan donanım meraklılarını kapsayan bu oyuncu profili, ayrıca en son donanım trendlerini ve haberlerini de hevesle takip ediyor.



■ Abur Cubur Oyuncusu:

Kendileri az oynamasına rağmen başkalarının oyun oynamasını izlemekten zevk alan, daha amatör yaklaşan ve abur cubur tüketmeyi seven oyuncu kitlesini tanımlıyor.



■ Arka Koltuk Oyuncusu:

Eskiden çok oyun oynayan ancak artık yalnızca oyun içeriğini görüntüleyerek tutkularını yeniden canlandırmayı tercih edenlerden oluşuyor.



■ Eski Oyuncu:

Eskiden çok oyun oynayan ancak o zamandan beri başka ilgi alanlarına veya önceliklere geçen kitleyi kapsıyor.