“mocan48” 32 aracı geride bıraktı

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL öğrencileri TEKNOFEST 2022 Liseler Arası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına milli ve özgün olarak tasarladıkları iki araç ile katıldı.Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar piste çıktı. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Elektrikli Araç Yarışları'nda 37 araç start aldı. Yarışlarda her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 20 turu tamamlaması istendi.Düzenlenen yarışlar sonunda, Yakup Tuna kaptanlığında, Yiğit Can Özcan, Uğurcan Köseoğlu, Yiğit Gökbel, Taylan Çakmak, Mert Göztepe, Uygar Duran isimli öğrencilerden oluşan ve danışmanlığını Ali Uzun ile Murat Erduran'ın yaptığı "MUĞLA EA" takımı öğrencilerinin tasarladığı "Mocan48" isimli araç finalde yarışan 37 araç arasından Türkiye beşincisi oldu.



■ OSMAN AKÇA

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