Tülin Kalmuk sürrealist eserleri ile Çeşme’de

ASIL mesleği seramik üreticiliği ve yazarlık olan ancak 4 yaşından beri de resim yapan Tülin Kalmuk, Çeşme Dalyan'daki Defne Yaprağı Galeri'de resim sergisi açtı. 2000'li yıllarda profesyonel olarak resim sanatına yönelen ve sonrasında sergiler açmaya başlayan sanatçı, yağlıboya tekniğiyle hazırladığı sürrealist kübist çalışmalarını ilk kez Çeşme'de tatilcilerin beğenisine sundu. En kısa süren çalışmasının yapımını 2 ayda tamamladığını kaydeden Kalmuk, "Burada son 20 yıla ait resimlerim var. Ben hiçbir çalışmamda bugün şu resmi yapacağım diye yola çıkmadım. Elime fırçayı alırım ve bir tek noktadan çizmeye başlarım. O esnada aklıma ne gelirse onu tuvale dökerim. O anki dünyam, ruh halim neyse onun yansımalarını resmederim" dedi.





PAZARA KADAR GEZİLEBİLİR

TÜLİN Kalmuk'un 23 eseri, 7 Ağustos Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak. Geçtiğimiz yıl balık restoranı olarak faaliyete geçen Defne Yaprağı'nın bir kısmını sanat galerisine dönüştüren işletme sahibi Murat Aydemir ise bu durumun hem müşteriler hem de vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, açılan sergilere ilginin yoğun olduğunu, bundan sonra da sanata destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.