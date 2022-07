Yeni nesil nostalji şov

Two Cowboys olarak anılan Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, yine ses getirecek bir defileyi daha hayata geçiriyor. Yeni nesil Fashion Show anlayışıyla moda dünyasına yeni bir bakış açısı getiren ve düzenledikleri birbirinden farklı konsept defilelerle beğeni toplayan kardeşlerin yeni rotası, bu kez Çeşme. Daha önce 'Vintage Fashion Show' ve 'Western Fashion Festival' defileleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Two Cowboys kardeşler, şimdi de yaza damgasını vuracak 'Summer Fashion Show' için kolları sıvadı. 6 Ağustos Cumartesi akşamı Çeşme Fly-Inn Beach'de gerçekleşecek olan organizasyonda Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy başta olmak üzere toplam 15 manken görev alacak.



YANAN ORMANLAR İÇİN

BİR yıl içerisinde üçüncü kez moda gösterisi gerçekleştirecek olan Çetin kardeşler, bu sefer kendi vintage kıyafetlerinden oluşan tasarımları ön plana çıkarmayı düşünüyor. Yerli ve yabancı dansçıların şovlarıyla başlayacak olan geceye, modayı yakından takip eden konuklar ve tanınmış influencerların da aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğunun katılması bekleniyor. 30 parçadan oluşan nostaljik tasarımların sunulacağı defilenin ardından, program DJ Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp'in performansı ile devam edecek. Her defilelerinde dikkat çekici bir konuyu ele alan Two Covboys, bu kez de yanan ormanlara bir nebze olsun destek sağlayabilmeyi amaçlıyor. Konuyla ilgili Ege Orman Vakfı ile hareket edecek olan Çetin kardeşler, defileye gelen her davetli adına bir fidan bağışında bulunacaklarını belirtti.



ERCAN AKGÜN

