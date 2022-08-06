Kaplumbağaların babası Tarzan’ın izinde

Manisa'da yol kontrol memurluğundan emekli olan 69 yaşındaki Mehmet Erbil, duyarlılığıyla herkese örnek oluyor. Onun yaşamı hem doğaya hem de hayvanlara adanmış. Her gün kilometrelerce yürüyor, ağaç dikiyor ve yol kontrol memurluğundan kalma alışkanlığıyla raylarda mahsur kalan, ölüme terk edilen kaplumbağaları kurtarıyor. 'Kaplumbağaların kurtarıcısı' lakaplı Mehmet Erbil'in doğa sevgisi çocukluğunda başlamış. 7 yaşından bu yana fidan dikiyor, Manisa Tarzanı ile tanışınca da sevgisi perçinleniyor.

2 çocuk babası Mehmet Erbil, Spil Dağı'nda düzenlenen bir fidan dikim etkinliğinde Manisa Tarzanı ile tanıştığını anlattı. Manisa Tarzanı ile sohbet etme imkanı da bulan Erbil, o günden sonra Ahmetli, Turgutlu ve Salihli yöresinde dağlara fidan dikti. En çok da kaplumbağalar için üzülen Mehmet Erbil, emekli olmasına rağmen her gün raylarda kaplumbağaları kontrol ediyor. Çiftçilerin tarlalarına zarar verdiği için demir yoluna bıraktıkları kaplumbağaları kurtarıyor, yanında taşıdığı suyla onları serinletiyor.

HER GÜN 20 KM

Devlet Demir Yollarında yol kontrol memuru olarak görev yaptığını ve ardından emekli olduğunu ifade eden Mehmet Erbil, " Görevimi çok seviyordum. İşimi yaparken de doğa sevgimi unutmadım. Tren kazalarını önlemek için her gün sorumlu olduğum hatta 20 km boyunca yürürdüm. Bu yürüyüşler sırasında yanıma fidan almaya başladım. Tren yolunun kenarlarına birçok ağaç ve meyve veren bitki diktim. Kurtlar kuşlar nasiplensin, doğamız yeşillensin istedim. Tren yolu hattı boyunca yaklaşık 3 bin fidan, ormanlara da 9 bin fidan diktim.

Yol kontrolünü yaparken çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için tren yolunun raylarına bıraktığı kaplumbağalarla karşılaşıyordum. Onları alıp rayların dışına bırakmaya başladım. Fazladan yanımda taşıdığım 2 litre suyu da onlar için kullanırdım. Emekli olduktan sonra da bu kaplumbağaların ölümüne razı gelemezdim. Şimdi de her gün neredeyse 20 km yürüyorum ve tren raylarına bırakılan kaplumbağaları kurtarıyorum. Ağaç dikmeye de devam ediyorum. Yaz dönemlerinde yangın ihtimaline karşı şeritler açarım" dedi.

ACIYLA ÖLÜYORLAR

Kendisinden sonra göreve başlayan kişilerin de kaplumbağaları kurtarması için harekete geçtiğini ve onları da bilgilendirdiğini anlatan Erbil, "Bu kaplumbağaları ölüme terk etmeyelim. Su dökmeden, serinletmeden bırakmayalım. Rayların içine bırakılan bu kaplumbağalar sıcakla birlikte alev topuna dönüyor. Raylardan çıkabilmek için kilometrelerce gider. Güneşin altında rayın gölgesine başını uzatıp kan kusa kusa ölür. Çiftçilerimizi uyarıyorum, lütfen bunu yapmasınlar. Onlara acı çektirmesinler. Çiftçilerimiz onların çektiği acıyı bilseler bunu yapmazlar" diye konuştu.

NERMİN UÇTU