Modaya meyve dopingi

Bu sezon meyve baskıları bizleri kasıp kavuruyor. Kirazlar, portakallar, limonlar, muzlar, elmalar, çilekler, kiviler, ananaslar vb. Moda dünyası gerçek bir meyva salatası!

Bu, günlük stilinize anında eğlenceli ve renkli bir dokunuş katacak. En eğlenceli olanı, meyve baskısını çok farklı olanlarla karıştırıp hatta aynı görünümde birkaç meyveden oluşan bir kompozisyon yapabilmeniz.

Meyveler saç süsleri veya sandaletler üzerine kabartma detayları olarak da eğlenceli bir şekilde kullanılabilir.

DİGİTAL DÜNYA VE MODA BULUŞMASI

Dünyanın en lüks mücevher markalarından Tiffany & Co., NFT pazarına giren pek çok markanın aksi bir yolu tercih ederek, CryptoPunks kolyeleri satmaya başladı. Bilindiği üzere pek çok marka, fiziksel ürünlerinden yola çıkarak tasarladığı NFT'lerin satışına başladı. Tiffany'nin New York'taki inovasyon merkezinde tasarlanacak olan mücevherler, Rhode Island'daki workshop'ta üretilecek.

Her bir özel mücevher 18-karat pembe veya sarı altın, taşlar ve pırlantalar ile tasarlanacak. Pikselleri andıran bir zincir ile bir araya gelen fiziksel kolyeler, NFTiff sahiplerine 2023'te ulaştırılacak.

FULYA TANYOL