Oyunun da faydası var

Kararında oynandığında çocukların gelişimine katkıda bulunacak video oyunu türlerini derledik

MOTOR HAREKETLERE YARDIMCI

Video oyunlarının bazıları, içerdikleri renkler, şekiller, sesler vb. özelliklerle çocukların el, kol, göz gibi motor hareketlerinin gelişimine katkıda bulunabiliyor. Genellikle daha küçük yaşta olan çocuklarda destekleyici bir argüman olarak sunulan video oyunları, dokunma, seçme, göz takibi, konuşma gibi motor hareketleri geliştirebiliyor. 1-3 yaş aralığında daha net olarak sonuç alınabilen bu katkı için doktorların ve uzmanların önereceği, çocukların takip edebilmeleri için daha yavaş ve sakin hareket eden nesnelerin olduğu oyunlar seçilebilir. Yine renkler ve sesler gibi bilişsel gelişime katkı sağlayacak oyunlar da tercih edilebilir. 4-5 yaş aralığı için oyun içerisindeki yönergelere uyarak resim yapılabilen ya da dans edilebilen oyunlar da seçilerek yine fiziksel motor hareketlerinden gelişimine destek sunulabilir. Bunun için akıllı telefon uygulamalarından yararlanarak çok sayıda oyun bulmanız mümkün.

SAYISAL ZEKA DESTEKLEYİCİ

Eğer çocuğunuz 6-7 yaş aralığında ise onun sayısal zekasını destekleyecek oyunları da tercih edebilirsiniz. Uzmanlar, günde yarım saat ile 1 saat aralığında sayısal verilere dayanan, basit dört işlem temelli oyunları oynamanın beynin bu alanda gelişmesini desteklediğini söylüyorlar. Bu tarzdaki oyunlarla çocuğunun akademik olarak da gelişimine katkıda bulunabilir ve onu destekleyebilirsiniz. Yine 3-4-5 yaş aralığındaki çocuklar için harfler ve rakamları tanıyacakları, çok basit toplama işlemleri yapabilecekleri, çocukların hayal dünyasına uygun renkler, sesler ve animasyonlarla hazırlanmış oyunları da tercih edebilirsiniz. Zihinden basit dört işlemlerin yapılmasını destekleyen oyunları oynamasını sağlayarak onu geliştirebilirsiniz. Brick Games, 2048, Block Puzzle gibi bu tarzdaki oyunları deneyebilirsiniz.

HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİREN

Video oyunlarının sadece çocuklar için değil, hemen her yaştakiler için sunduğu en güzel unsur, bir hayal dünyası yaratarak onun içerisinde özgürce hareket etmeyi sağlamalarıdır. Bunun için çocuğunuzun düşünce dünyasını ve hayal gücünü geliştirecek oyunları oynamasını sağlayabilirsiniz. Kendi dünyasını kurabileceği ve burada istediği şekilde hareket edebileceği, istediği zaman değişiklik yapabileceği oyunlarla görsel hafızasını geliştirmesini de sağlayabilirsiniz. Hem 3-4 yaş hem de 10 ve üzeri yaştaki çocuklar için tasarlanmış çok sayıdaki oyunla onun bilişsel gelişimine katkıda bulabilir ve hayal gücünün sınırlarını genişletebilirsiniz. Minecraft, Roblox vb. oyunlar bunun için uygun olabilir.

HIZ VE KOORDİNASYON SAĞLAYAN

Bazı video oyunlarının akışında bulunan hızlı olma, karar verme, koordinasyon sağlama, sonuç alma gibi birçok farklı özellik ile çocuğunuzun kişisel gelişiminin ve beyin fonksiyonlarının daha uyumlu çalışmasına destek olabilirsin. Bu tarzdaki oyunların, oynayan kişiyi sürekli olarak köşeye sıkıştıracak ve hızlı şekilde karar vererek oradan çıkmasını sağlayacak tarzda tasarlandığını düşünerek bunu bir avantaja çevirebilir ve çocuğunun temel yetkinliklerini geliştirebilirsiniz. Tetris, Crossy Road gibi oyunları bu amaçla değerlendirebilirsiniz.

DÜŞÜNME YETENEĞİNİ İLERLETEN

Çocukların zihinsel yeteneklerini de geliştirecek satranç, dama gibi oyunları da online ya da video oyunu olarak oynamalarını sağlayabilir ve bu yolla çocuklarınızın derin düşünme ve bir sonraki adımı hesaplama gibi yeteneklerini geliştirebilirsiniz. Bu tarzdaki video oyunlarını online olarak gerçek kişilere karşı oynayacakları için olası insani tepki ve hareketleri de öğrenme ve kendilerini bu yönde geliştirme şansı da elde edebilirler.

Çocukların küçük yaşlarında kazandıkları en önemli yetilerden biri de yabancı dildir. Uzmanlar özellikle ilk 4-5 yılın bir dilin öğrenimi konusunda çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Duolingo, Lingokids, Droplets gibi video oyunları ile çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini teşvik edebilir ve onu bu alanda destekleyebilirsiniz. Basit kelimeler, günlük hayatta kullanılan yönergeler ve hayatın içinde sıkça karşılaşabilecekleri bazı durumlarla ilgili yabancı dile yatkınlarını geliştirebilirsiniz.