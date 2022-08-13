Minik motorcu şampiyonluk için gaza basıyor

Süpermoto yarışçısı babasından etkilenerek motosiklet kullanmaya başlayan Afyonkarahisarlı gurbetçi ailenin 5 yaşındaki oğlu Alparslan Davran, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kalan 3 etabına hazırlanıyor. Belçika Brüksel'de yaşayan Emirdağlı gurbetçi Uğur ile Selbinaz çiftinin ikiz çocuklarından 5 yaşındaki Alparslan, 2,5 yaşında babasının aldığı elektrikli motosikleti kullanmaya başladı.



TÜRKİYE'DEKİ ŞARTLAR İYİ

Babasının profesyonel süpermoto yarışçısı olması nedeniyle motosiklete ilgisi artan Alparslan, bu yıl ilk kez Türkiye Motokros Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonanın Afyonkarahisar, Edirne ve İstanbul'daki etaplarında 50 cc kategorisinde yarışan Alparslan, kalan 3 yarışa, tatile geldikleri Emirdağ Uğur Davran, 2014'ten beri profesyonel süpermoto yarışçısı olduğunu İspanya, İtalya ve Portekiz'de yarışlara katıldığını söyledi. Kendisini gören oğlu Alparslan'ın da motosiklete ilgi duymaya başladığını aktaran Davran, şöyle konuştu: bana da motosiklet al' dedi. Önce elektrikli motosiklet aldık. O gün bugündür Alparslan'ı motosikletten indiremedik. Alparslan'ın sevdasının arkasında durmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz için erken ama Alparslan'dan çok umutluyuz." Motokros alanında yurt dışında imkanların kısıtlı olduğuna değinen Davran, "Türkiye'deki şartlar gerçekten çok iyi. Eliminden geldiği kadar antrenman ve yarışlar için Türkiye'ye geliyoruz. Burada imkanlar çok olduğu için yarışçılarda çok iyi" dedi.



"KASKSIZ KULLANMIYORUM"

Küçük motokrosçu Alparslan Davran da motosiklet kullanmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Belçika ve Türkiye'de iki yıldır motosiklet sürüyorum. Kasksız motosiklet kullanmıyorum. Yarışlara başka çocuklar da katılınca çok heyecanlı oluyor. Hedefim, Türkiye Motokros Şampiyonası'nda şampiyon olmak."ifadesini kullandı.

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