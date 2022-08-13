Yöresel yemeklerle termal keyfi

Son dönemde değişen tatil anlayışına paralel olarak ortaya çıkan ekoturizm, çevreye karşı hassas, yerel kültür unsurlarını ön çıkarttığı için yerel kalkınmayı da sağlıyor. Daha sağlıklı ve organik bir yaşam sürmek ve stresten uzaklaşmak için doğaya yönelenlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha sürdürülebilir bir turizm anlayışı yaratmak adına ortaya çıkarılmış bir alternatif turizm çeşididir. Mutluluğun ve dinginliğin şehri Sındırgı da tarihi dokuları, doğal güzellikleri ve jeotermal su kaynaklarıyla termal turizmin buluştuğu bir eşsiz bir Anadolu kenti.... Balıkesir'in en verimli topraklarına sahip bir Kuzey Egeli... Tam bir ekoturizm rotası... Geleneksel hayatın kaybolmadığı, modern yaşamla kaynaştığı ve bunun sonucu olarak sunduğu farklı bakış açısıyla insana huzur veren bir kent dokusu... Özünde bir "Doğal Şehir"... Türkiye'de bu unvanı başlatan ve ilk alan şehirdir Sındırgı...



TOPRAKLARI HAZİNE DOLU

Bu hafta lezzet durağımızda sizleri Sındırgı'ya götüreceğim. Dünyada yüzde 10'a giren radyoaktivitesi yüksek suları doğal yöresel mutfağı ile Sındırgı Termal Park'tayız. Doğanın size sunduğu en saf haliyle şifa veren termal suyu, Sındırgı Termal Park'ta keşfedeceksiniz. Tatilinizi unutulmaz anlarla süslemeyi planladığımız Sındırgı Termal Park'ta 'Kendi Evinizde' hissedeceksiniz. 15 dönüm arazi üzerine kurulu tesis, 700 kişi kapasiteli. Sındırgı Termal Park işletmecisi ve yöneticisi İbrahim Özcan, Ankaralı bir mimar. Yurt içinde ve yurt dışında büyük inşaat projeleri yapmışlar. İnşaat sektöründe 3. kuşak. Sındırgı'ya İstanbul'dan proje için gelmişler geliş o geliş olmuş 7 yıldır Sındırgı'da. Sındırgı için "Bir hazinenin üzerinde yatıyoruz. Sındırgı'ya dışarıdan finansın gelmesi gerekiyor" diyor. Zengin radyoaktiviteli, yüksek debili, selenyumlu ve P53 geni üzerindeki etkisi ile dünyadaki diğer termal ve ılıca sularından kendini ayıran şifalı sularıyla Sındırgı Termal Park; sizleri bozulan ekolojik denge ve kentsel yaşamın olumsuzluklarından uzaklaştırarak Sındırgı'nın sakin ama bir o kadar da muhteşem doğasıyla kucaklıyor. Sındırgı Termal Park, doğa ve termal kaplıca ile iç içe olan sosyal alanların üstünde yükselen 8 bloktan 1+1 den 3+1 e uzanan dairelerden oluşuyor. Sosyal donatıları, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, termal havuzu, fitness center, oyun parkı, dinlenme alanları ve yürüyüş yollarıyla huzurlu ve mutlu bir tatil hayalini, konfor ve estetikle buluşturuyor.





SAĞLIK VE GÜZELLİK İÇİN

Şifalı suların kullanım şekline bağlı olarak, romatizmal, deri, astım, bronşit, dolaşım sistemi, beslenme düzensizlikleri, sinir, böbrek, idrar yolları, kas, safra kesesi, bağışıklık sistemi, göz, kadın hastalıkları, hormonal hastalıkların iyileşme süreçlerini desteklediği ve pozitif etkiler sergilediği bilinmektedir. Sındırgı'ya 8 km. uzaklıkta bulunan Emendere kaplıcası (Kemeraltı) kaynağı suyudur. Debisi takriben 10 lt/sn'dir. Emendere suyunun hususiyeti Hisaralan kaplıcasına nazaran bikarbonatlı değil, toprak kalevili bikarbonatlı olmasındadır. Ayrıca sedef, mantar, uyuz, egzama, gibi hastalıkların tedavisinde çoğunlukla tercih edilen kaplıcalar arasındadır. Yemek ve kültür kavramını birleştiren gastronomi turizm pazarlamasında avantaj sağlayan ve yeni bir turizm alanının genişlemesine katkı sağlamıştır. Sındırgı yöresel ürünleri ve mutfağı ile gastornomi kenti olarak yıldızı parlamaktadır. Sındırgı'da her ev bir mandıradır. Geleneksel yöntemlerle üretim teşvik edilmekte. Her yerde peynir bulabilirsiniz ama Sındırgı'da geleneksel yöntemlerle yapılan Sındırgı peynirini bulamazsınız. Keçi peynirini mutlaka denemelisiniz. Coğrafi işaretli keçi peynirini hiçbir yerde bulamazsınız. Bitki örtüsü zenginliği peynir aroma ve kalitesine yansımıştır.





YÖRESELE MODERN YORUM

Tarhana bezdirmesi, şura yemeği, sazan dolması, tirit yemeği, yufka ıslaması, Kertil kebabı, mürdük, Oğlak ve kuzu güveci, köfte büsü, sucuğu meşhurdur. Taşköy pekmezi ünlüdür. Pürsünler otları, Balıkesir'in meşhur kuzuları, fırın kültürü vardır. Sındırgı Termal Park'ın ödüllü Gastronomi eğitimi almış genç dinamik kadın şefi Gül Avcı işini tutku ile yapmakta. Elinin lezzeti çok iyi, yöresel lezzetlere yeni yorumlar katmış, harika dokunuşlar yapmış. Ortaya enfes lezzetler çıkmış. Sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam servisleri bulunmaktadır. Sabah kahvaltısında yörenin doğal peynir çeşitlerini, özellikle keçi peynirini mutlaka tatmalısınız. Yeşillikler ot çeşitleri yine yörenin meşhur otları, yöreye özgü pembe domatesini, Taşköy ve Düğüncüler pekmezini, yerli susamla yapılan tahini ve doğal reçelleri tadabilirsiniz. Bir de sucuğunu tatmanızı öneririm. Soğuk mezelerde haydari, soğuk zeytinyağlı bamya, biber ve havuç tarator, zeytinyağlı barbunya, köz patlıcan, mor dünyası (kırmızı lahanasını ve sosunu kendileri yapıyorlar) Etli çorba düğün çorbası mutlaka denenmeli. El açması mantı, kuzu saç tava, tavuk saç tava, barbekü soslu tavuk enfes. Papatya, kekik, ıhlamur, adaçayı Sındırgı'nın dağlarında toplanan otların çayı da kahvaltınıza şifa ve lezzet katacaktır.



Son söz; Sındırgı, bir değişim dönüşüm hikayesi yazarak tüm Türkiye'ye örnek oldu. Kendi iç dinamiklerini, tarihi kültürel zenginliklerini kullanarak yerelden bir kalkınma modelinin örneğini sunan Sındırgı'nın bir değeri olan Sındırgı Termal Park yöneticisi İbrahim Özcan ve ekibini kutluyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI