Çal’ın barış güvercinleri

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mahmut Çelikbaş, çocukluğundan beri hobi olarak baktığı güvercinlerine karşı ilgisini her geçen gün artırarak, emeklilik gününü bekledi. 2 yıl önce emekli olan Çelikbaş, hayalini kurduğu cins güvercinleri yetiştirmek için çiftlik kurmaya karar verdi. İlk etapta az sayıyla güvercinlerini yetiştiren Çelikbaş, pandemiyi de fırsat bilerek kulübe sayılarını artırıp farklı illerden getirdiği güvercinleri büyültmeye başladı. Akbaş, dönek, azman, yarış postası, taklacı ve süs güvercini gibi çeşitli cins güvercinleri olan Çelikbaş, elindeki güvercin sayısını 800'e çıkardı. Güvercinlerine adeta çocuğu gibi bakan ve eğiten Çelikbaş, oluşan görsel güzellikle bir çok vatandaşında dikkatini çekmeyin başardı.





ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYOR

Güvercinlere en çok çocukların ilgi gösterdiğini belirten Çelikbaş, güvercinlerin yanına giden çocukların çok eğlendiğini belirtiyor. Çocuklara güvercin hediye etmeyi ihmal etmeyen Çelikbaş böylelikle çocuklara hayvan sevgisini de kazandırmış oluyor.