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Haberler Cumartesi Batik akımı dünyayı ele geçirdi

Batik akımı dünyayı ele geçirdi

3.9.2022

Batik akımı dünyayı ele geçirdi

SEZONUN trendlerinden biri de Batik! En önemli moda evleri batik tasarım akımına kayıtsız kalmadı. Dünyanın her yerinde, yeni koleksiyonlarda batik tasarımlar görülmeye başlandı.

Birbirinden şık desenlere sahip bu tasarımlar samimi ve sıcak dokusuyla herkesi büyülüyor.

Batik desen özellikle penye kumaşların üzerine uygulanıyor. Bu tarz kumaşlar daha uygun olduğu için de hemen hemen herkesin bütçesine uyum sağladığı için daha çok tercih ediliyor.

Batik desenini yeni sezon sadece kıyafet tasarımlarında değil, çanta ve aksesuarlarda da görmeye hazırlanıyoruz.

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