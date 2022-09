Eserlerim insan ruhunu yakalıyor

Grafik dalında, hemen akla gelmeyecek eserlere imza atan bir sanatçı o... Tüm klişeleri dışlayarak, bilindik kalıplara sığmayan bir yaratıcılığın eseri olan 'portre tasarımları' hem şaşırtıyor hem de hayranlık uyandırıyor Feryal Bayram'ın... Foto manipülasyon tekniğiyle, kendisine başvuran insanlara yeni portreler tasarlayan Bayram, onların düşlerini, hayata bakışlarını, umutlarını yüklüyor çizgilerine... Bunu yaparken biçimlendirdiği yeni yüzler üzerinden, hayata dair kendi hissettiklerini de aktarıyor bizlere... O yüzden sosyal medyada fotoğraflarını paylaştığı tablolarının yanında mutlaka kendisi de var.

Her çalışmasının kendisinden bir parçayı yansıttığını söyleyen sevgili Feryal Bayram, "Bunları bütün olarak sunmayı seviyorum. O sebeple tüm tasarımlarımı kendimle tamamlıyorum" diyor...

- Sanata yönelmenizdeki çıkış noktası ne oldu? Yolunuzu nasıl seçtiniz?

Benimkisi sonsuz bir arayıştı. İçinde üretmek olan her alana yönelebilir, merak edebilirdim. Çocukluğumda kendimle baş başa kaldığım zamanlar, bana sürekli bir gözlem imkanı sağladı. Doğa olaylarını gözlemlemek, hayal gücümü perçinledi. Hayatta gördüklerimi biriktirmeye, biriktirdiklerimi kullanmaya, üretmeye ve bundan zevk almaya başladığım an yolumu seçtim. Grafik sanatına ise ilk başlayışım tamamen meraktan. Sonra içimdekileri dökmenin müthiş bir şekli olduğunu fark ettim ve bu alana yöneldim.

KEYİFLİ GÖRÜNSE DE RİSKLİ

- Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz, yaptığınız işler hangi tarzı yansıtıyor ve size neler hissettiriyor?

Ben klişelere inanan biri değilim. Kendimi tanımlayacak olursam, asla hiçbir kabın şeklini almayan, aynılıktan uzak durmayı tercih eden biriyim diyebilirim. Çalışmalarımda foto manipülasyon tekniğini kullanarak portreler tasarlıyorum. Yüz ile oynandığı için, çok keyifli görünse de riskli bir durum. İnsanlar başkalarında izlemeyi seviyorlar fakat kendilerine uygulandığında garipseyebiliyorlar. O sebepten, tasarlamaktan önce karşınızdaki insanın tam olarak ne istediğini çözümlemeniz gerekiyor. Bazı insanlarla çok daha kapsamlı, daha detaylı, sizi anlayabileceği bir dilde ilişki kuruyorsunuz. İşte ben kısaca, ne hissettirdiğiniz konusunda sarf edilen çabaya sanat diyorum.

RUHUN VARLIĞINI HİSSETMEK

- İnsanlar size nasıl ulaşıyor?

Yüzleriyle oynamanızı, onları yeniden tasarlamanızı neden istiyorlar? Bana başvuran insanlarla web sitesi üzerinden iletişimde olmayı daha ciddi ve güvenilir buluyorum. Neden beni seçtiklerine gelince, günümüzde her anımızı fotoğraflayabiliyoruz. Bu durum insanları bir adım öteye geçmeye, kendilerini daha farklı kılmaya özendiriyor. Benim tasarımlarım da tam bu noktada devreye giriyor. Artık kendimize ait şeylerin ya da hediyelerimizin daha manevi, kalıcı, üzerinde emek harcanmış, duygu ve anlam yüklü olmasına yöneliyoruz. Bazen bir tablomun hediye olarak sunulduğu anın görüntüleri benimle paylaşılıyor ve anlıyorum ki insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey ruhun varlığını hissetmek. İnsanların çalışmalarımda bu ruhu yakalamaları, benim tasarımlarımı tercih sebebi oluyor...

- Bir fotoğrafın hangi yanı sizi harekete geçiriyor? Nasıl tasarlayacağınıza kendiniz mi karar veriyorsunuz?

Fotoğrafı karşıma aldığımda ilk olarak gözlere odaklanırım. Gözler kişinin ne anlatmak istediğini, ruh halini çok güzel ele verir. Referansla gelinen durumlar için, çoğunlukla önyargısız bir yaklaşımın avantajıyla tasarımın nasıl şekilleneceğine ben karar verebiliyorum. Ama kendi talepleri doğrultusunda çizimler yapmamı isteyenler de oluyor. Bu durumda nihai sonuca ortak karar veriyoruz.

İNSAN DUYGUDAN İBARET

- Grafik sanatıyla ne söylemek istiyorsunuz topluma?

Tasarlarken insanlarla hayvanları harmanlamayı, doğanın bütünlüğünü hissettirmeyi çok seviyorum. Hatta bazen bu konuyu fazla abarttığımı da düşünüyorum. Ama Yaşar Kemal'in dediği gibi, 'ben doğayı abartmıyorum, doğa zaten kendinden abartılı.' Tasarımlarımda aslında bir bütün olarak yaşamı ele almayı ve kinayelerle herkese farklı duygular yaşatmayı seviyorum. Bunları yaparken de gözümüzden kaçan birçok doğal güzelliği göz önüne seriyorum. Diğer bir ifadem ise insanoğlunun duygulardan ibaret olduğu...

- Üretkenliğiniz açısından belli bir yer ya da zaman tercihiniz var mı?

Tasarlarken haliyle, birikim, duygular ön planda oluyor. Bazen de dışarıdan gelen katkılar (bir müzik parçası gibi), düşüncelerinizi çeşitlendirecek bir şeyler oluyor, bazen de olmuyor. Tüm bunları görebilmek ve uygulayabilmek için öznel bir duruma sahip olmak gerekiyor elbette. Kişiye özel portreler çalışmak haliyle biraz standartları zorlayabiliyor yer ve zaman açısından. Bu sebepten standart bir durumdan söz edemem. Fakat yalnız ve konsantre çalışmam ilk kriterim oluyor.

DÜŞÜNCELERİNİZ ACIKINCA

- Yaratıcılığınızı, yeteneğinizi ne besliyor?

Bazen durduk yere insanın içi hevesle dolar. Düşüncenizin acıktığını hissedersiniz. Konudan konuya atlar, hayali bir gücün sizi esir aldığını hissedersiniz. Kalbinizde uçuşan kelebekler vardır. İçinizdeki o deli hayal gücünü evcilleştirmek için üretmek, somuta dökmek istersiniz. Bazen de içiniz hüzünle dolar. Kalbinizin siz bir şey yapmadığınız sürece, eriyip gideceğini hissedersiniz. Özetle en çok içime dönük olmak, duygularımla baş başa kalmak besliyor beni. Tasarımlarımda en çok etkilenip feyz aldığım konu ise doğa. Ayrıca alışkanlıkların denetlenmesinden uzak bir tarzda çalışmayı seviyorum ve bu alanda sanat üreten her insandan etkileniyorum. Buna belki surreal akım diyebiliriz.

- Eserlerinizi paylaştığınız fotoğraflarda hep kendiniz de yer alıyorsunuz. Neden?

Ben sanatı ve sanatçıyı bir bütün olarak görmekten yanayım. Şayet sanatçıyı anlar, onun neyi, nasıl yapmak istediğini bilirsek, o tablodaki bakışlardan binlerce anlam çıkarabiliriz. Üretilen her şey yaşanmışlıkların ve onların yarattığı duyguların sonucu aslında. Benim de her çalışmam kendimden bir parçayı yansıtıyor ve ben bunu bütün olarak sunmayı seviyorum. O sebeple kendimden bir parçayı yansıtan her çalışmamda mutlaka varım. Ruhen ve bedenen...

SANATÇI ANNEDEN MUTLU ÇOCUK TASARIMLARI

- Yiyecekleri kullanarak yaptığınız eğlenceli figürler ilgi çekiyor. Nereden aklınıza geliyor bunlar?

Aslında o konu, anne olmamın verdiği içgüdüsel bir durum. Bu tabakları hazırlayışımın temel sebebi, oğlumu beslerken de farklı düşünmesini ve eğlenmesini sağlamak içindi. Sonra bu yolla, önyargılı olduğu tüm yiyecekleri bir şekilde tatma eğiliminde olduğunu keşfedince, bu yönümü biraz daha geliştirmeye karar verdim.

Anne olarak en büyük hedefim, hayata daima pozitif bakan, gülmeyi seven, enerjik ve mutlu bir çocuk büyütmek. Tabakların da buna vesile olması en büyük ilham kaynağım.

BÜLENT GÜRLÜK