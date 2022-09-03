Modanın kurtarıcı parçası pileli etek

Tüm kadınsı görkemi ve dinamik formuyla bu sezonun olmazsa olmaz moda parçası pileli etekler sizi bekliyor.

Feminenliği güçlendiren minilerden, bir lady asaleti taşıyan midi seçeneklere kadar uzanan geniş yelpazede herkese uygun pileli etekler yer alıyor.

Sokakta, işte, davetlerde mükemmel uyum yakalayan pileli etekler türlü renk tercihleriyle moda severlerin bir numaralı kurtarıcısı oldu bile.

Özel davetlerde de şık bir kombinle mükemmel bir uyum yakalanabildiği gibi, sokak stilinde de hayat kurtarıyor.

FULYA TANYOL