Korkunun izlerini sildiler mutluluğun resmini çizdiler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Yeniköy Mahallesi'ndeki evler, geçen sürede yıkılıp yeniden yapıldı. Bazı binalar ise onarıldı. Onarım gerektirmeyen bazı evlerin duvarlarındaki sıva çatlakları ise hala varlığını koruyor.

22 DUVAR RENKLENDİ

Depremden bir hafta sonra yapılan seçimlerde muhtarlığı kazanan 37 yaşındaki dört çocuk annesi Elmas Abut, 300 kişinin yaşadığı 100 haneli mahallesinden depremin izlerini silmek için çalışma başlattı. Sosyal medyada gördüğü duvar resimlerinden etkilenen Abut, mahalledeki duvarlarda bu resimleri görmeyi hayal etti.

Belediye ve İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü ile görüşen Abut, halk eğitimi merkezinde görevli resim öğretmeni Usluhan Yılmaz ile depremden az zarar gören duvarları tuvale çevirdi. Usluhan Yılmaz, yağlı boya ve havalı püskürtme tekniğiyle duvarlara resimler çizmeye başladı.

Her evin duvarına o evde yaşayan kişinin istediği şekiller, figürlerin çizildiği projede şu ana kadar 22 evin duvarı resimlerle süslendi. Evinin duvarına 3 kızının portresini yaptıran Ali Asmadili ise hasta olduğu zamanlarda kızlarının kendisine çok iyi baktığını ve onlara jest olması için duvarına onların resmini çizdirdiğini söyledi.

15 GÜNDÜR MAHALLEDE

Resim öğretmeni Usluhan Yılmaz, yaklaşık 15 gündür mahallede duvar resmi yaptıklarını anlatarak, "22 tane duvar resmi yaptık büyüklü küçüklü. Şu an izlenimler çok güzel. Yoldan geçen insanlar durup fotoğraf çektiriyor. Bu da bizi gururlandırıyor" dedi.

HER RESMİN BİR HİKAYESİ VAR

ABUT, mahallede gelen talep üzerine boş duvarın kalmayacağını düşündüklerini belirterek, duvar resimlerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir evin duvarına yapılacak resmi kendisinin seçtiğini anlatan Abut, "Duvardaki eli kınalı kız çocuğu 13 yaşında, Diyarbakır'da. Sosyal medyadan görmüştüm onu da. Kız çocukları okusun istiyorum. Küçük yaşta evlendirilmişti. Böylelikle bir mesaj vermek istedim. Her resmin bir hikayesi var" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP