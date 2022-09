Kraliyetin sırlarını veren kitaplar

Her ne kadar 70 yıldır tahtta sadece 2. Elizabeth olsa da İngiliz kraliyet ailesinde ne skandallar ne de taht kavgaları bitti. Her zaman merak edilen İngiliz kraliyet ailesinin yaşamı kitaplara ve filmlere konu oldu. İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth'in, 96 yaşında İskoçya Balmoral Kalesi'nde hayata veda etmesiyle oğlu 3. Charles'ın tahta geçişi ve görkemli cenaze töreni sonrası bu ailenin hikayesi yeniden gündem kazandı...

70 yıllık kraliçe ve tahta 73 yaşında çıkarak ülke tarihine en yaşlı kral olarak geçen 3. Charles'in hayatı daha çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Biz de kraliyet ailesi ile ilgili beğenilen eserleri sizin için derledik. Bu kitapları ve kraliyet ailesiyle ilgili pek çok kitap D&R raflarında meraklılarını bekliyor...

VİCTORİA - DAİSY GOODWİN

1819'dan 1901 yılına dek hüküm süren Kraliçe Viktoria da heybeti ve saltanat süresiyle Kraliçe II. Elizabeth'ten pek aşağı kalmaz. Daisy Goodwin'in kaleme aldığı -İngiliz yapımı televizyon dizisi Victoria'nın yazarı- Victoria işte bu heybetli kraliçenin hayatını romanlaştırıyor. Bu roman 18 yaşında kendini olabilecek en büyük makamlardan birinde bulan genç Victoria'nın saltanatına dahil olmak için iyi bir fırsat.

PRİNCESS MARGARET: A BİOGRAPHY - THEO ARONSON

Aslında ne Prenses Elizabeth'in ne de küçük kardeşi Prenses Margaret'in tahta geçeceği hiç düşünülmemişti, zira taht üzerinde hak sahibi olan amcaları VIII. Edward ve onun soyuydu. Ancak amcaları aşkının peşinde tahttan vazgeçince sadece Elizabeth'in değil, Margaret'in de hayatı değişmiş oldu. Alt tabakadan ve kendinden yaşça büyük bir adama olan aşkıyla trajikleşen bir prensesti Margaret. Onun Theo Aronson'ın elinden çıkan bu biyografi ise onun gölgede kalan hayatına bakmak için güzel bir fırsat.

PHİLİP AND ELİZABETH: PORTRAİT OF A ROYAL MARRİAGE - GYLES BRANDRETH

Şimdilerde en çok ilgimizi çeken "kraliyet çifti" Prens William ve Kate Middleton olsa da bir zamanlar Philip ve Elizabeth vardı. İşte bu kitap II. Elizabeth'in saltanatına eşlik eden o evliliğin hikayesi...

ELİZABETH THE QUEEN: THE LİFE OF A MODERN MONARCH - SALLY BEDELL SMİTH

Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluğundan bugüne dek, tüm hayatına detaylı bir bakış atmak isteyen okurlar için iyi bir kaynak Sally Bedell Smith'in elinden çıkan bu biyografi. Smith çalışmasını röportajlar, dökümanlar ve diğer kaynaklarla da destekliyor.

THE LİTTLE PRİNCESSES - MARİON CRAWFORD

Marion Crawford sıradan bir kadın değildi. O İngiliz kraliyet ailesinin gelecekteki kraliçelerinin eğitimden sorumlu bir öğretmendi. Prenses Elizabeth'in - Kraliçe II. Elizabeth- ve Prenses Margaret'in özel öğretmeni ve dadısı olarak kızlarla oldukça yakın bir ilişki içindeydi. Haliyle hatıralarına yer verdiği bu kitap da kraliyet ailesine oldukça içten bir bakış sunuyor okurlarına.

MY EARLY LİFE, 1874-1904- WİNSTON S. CHURCHİLL

İngiliz Kraliyet ailesiyle Churchill kadar içli dışlı olmuş bir başbakan zor bulunur. Her ne kadar The Crown'da onun hayatının son demlerine tanıklık ediyor olsak da en zorlu savaş anlarında hem aile, hem de ülke için zorlu roller oynamıştı Churchill. Bu otobiyografiyse onun egzantrik hayatının doğrudan bir anlatımı.

THREE SİSTERS, THREE QUEENS - PHİLİPPA GREGORY

Tarihi dizilere meraklı olup da Tudors hanedanını bilmeyen yoktur pek. Tarihsel kurgulardaki maharetiyle tanıdığımız Philippa Gregory bizi üç kardeş kraliçenin peşinde Tudors hanedanlığına geri götürüyor: Mary, Margaret, ve Katherine. İngiltere, İskoçya ve Fransa'nın kraliçeleri olan bu üç kadının mücadelesi tarihsel kurgu seven okurun damağına göre.

DİANA: GERÇEK HİKAYESİ- ANDREW MORTON

Prenses Diana, hayattan daha büyük bir miras bıraktı. İlk olarak 1992'de yayınlanan Andrew Morton'un hükümdar biyografisi, gerçek hikayeyi isteyen kraliyet ailesi hayranları için içeriden öğrenilenlerin her şeyiydi. 25. yıl dönümü baskısı, Morton'un Windsor Evi'nde yaşamın gerçekte nasıl olduğuna dair perdeyi açık bir şekilde kaldırdığı kaset arşivinden Prenses Diana hakkında yeni bilgilerle güncellendi.

FİNDİNG FREEDOM: HARRY, MEGHAN AND THE MAKİNG OF A MODERN ROYAL FAMİLY - OMİD SCOBİE /CAROLYN DURAND

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan kitap İngiltere'nin gündeminden düşmüyor. Yeni kraliyet kitabında Prens Harry ve Meghan Markle'ın kişisel olarak katkıda bulunmadıkları, yazarlar Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın yaklaşık 100 kadar kaynakla konuşarak kitabı yazdıkları biliniyor. Kitapta, kraliyetteki gerilimin sanıldığı gibi Meghan Markle ile Kate Middleton arasında olmadığı, Prens William ile Prens Harry kardeşler arasında olduğu yazıyor. Kitaba göre, William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı.

KİNG EDWARD VIII: THE OFFİCİAL BİOGRAPHY - PHİLİP ZİEGLER

Aşkıyla saltanatı arasında sıkışan ve sonunda aşkı için saltanatından feragat eden prenslerin sadece masallarda var olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle bir prens gerçekten de yaşadı ve adı da VIII. Edward'tı. Amerikalı Wallis Warferd Simpson ile evlenebilmek için tahtından vazgeçen ve tarihte tahtıntan kendi rızasıyla feragat eden ilk kral olan VIII. Edward'ın gerçek hikayesi bu.