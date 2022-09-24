Eylül güneşini Ege’de yakalayın

Rüya gibi sahiller, ıssız ve tablo güzelliğindeki koylar sadece size aitmiş hissiyatını uyandırıyor. İşte tüm bunlar Ege'nin sahip olduğu detaylardan sadece birkaçı. Yaz mevsimi bitti diye üzülmeyin. Hava sıcaklıkları ara sıra dalgalansa da Eylül ayı size beklediğinizi fırsatı tüm cömertliği ile sunuyor. Güney Ege'de harika bir tur rotası sizi bekliyor. Rüyanızı gerçeğe dönüştürmek için en güzel rotalardan bir kaçını Yeni Asır okuyucuları için derledik.

GÖCEK

GÖCEK, ülkemizde mavi yolculuk dendi mi akla gelen ilk yerlerden biri. Fethiye'ye bağlı olan bu küçük ve şirin sahil kasabası, Toros Dağları'nın Akdeniz'de bittiği noktada bulunuyor. Güney Ege'nin son duraklarından biri konumunda. Kültür ve çevre değerleri bakımından ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Göcek, yemyeşil çam ağaçları, tertemiz ve masmavi denizi, yat limanlarıyla sizi bekliyor.

DALYANKÖY

İZMİR ve çevresinde herkes Çeşme'yi bilir, ancak Dalyanköy'ü kaçımız biliyor? Zira Dalyanköy çevre destinasyonlara göre daha sakin bir bölge. Dalyanköy, Çeşme'de denizi en berrak ve en soğuk olan yerlerden biri. Hatta bir an kendinizi Çeşme'de değil de Kuzey Ege'de gibi hissedebilirsiniz. Efsaneleri, antik kalıntıları ile Dalyanköy, Çeşme'nin en huzurlu köşesi olma özelliği taşıyor. Her bütçeye uygun otel ve apartlar konaklama seçenekleri arasında.

AKBÜK

YAZ aylarında diğer beldeler kadar olmasa da yine de en gözde tatil yerlerinden. Şimdi en sakin dönemlerini yaşıyor. Aydın'ın Didim ilçesine bağlı bir belde olan Akbük'ün en dikkat çekici özelliği upuzun ve kesintisiz kumsalı. Sabah ve akşam saatlerinde denize girip eşsiz kumsalında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihi zenginlikleri ile Akbük, sessiz, sakin, huzurlu ve doğayla iç içe bir tatil yapma imkanı sunuyor.





BOZBURUN

MARMARİS'İN 50 km batısında, kayalık, bakir ve kıvrımlı tepelerin ardına gizlenmiş, guletlerle süslü bir koy olan Bozburun, filmlerdeki küçük balıkçı kasabası görünümünde. Büyük şehirlerin kargaşasından, stresinden ve teknolojiden tamamıyla uzaksınız. Sadece doğa ve ona eşlik eden tarihi kalıntılar Bozburun'u Bozburun yapan değerler arasında. Aradığınız şey huzur ve sükunetse, kesinlikle doğru yerdesiniz.

KIZKUMU

MUĞLA Marmaris'te, doğal güzellikleri ve dilden dile dolaşan efsaneleriyle Kızkumu, yeryüzü cennetinden farksız. Orhaniye beldesinde yer alan Kızkumu, aslında tamamen doğal bir oluşum. Denizin ortasında, kırmızı bir kum yolundan oluşan Kızkumu'nun dünyada bir eşi benzeri daha yok. Ekonomik konaklama fırsatları Eylül ayında size bol seçenekler sunuyor.



EKİNCİK

KÖYCEĞİZ'E yaklaşık 35 km mesafede yer alan Ekincik'in birbiriyle iç içe girmiş orman ve deniz manzarası ruhunuzu derinden etkileyecek. Yeşillikler içerisinde bulunan bu küçük ve şirin cennette, sizi harika bir kumsal, tertemiz bir deniz ve hayatınız boyunca hiç unutmayacağınız keyifli anılar bekliyor olacak.



PALAMUTBÜKÜ

PALAMUTBÜKÜ, cennet doğası ile Datça Yarımadası'nın en ünlü plajlarından. Badem ağaçlarıyla koyun bütünleştiği manzara anlatılmaz yaşanır. Datça'nın en doğal bölgelerinden biri olan Palamutbükü, artık pek çok kişinin uğrak noktası olsa da sessizliğinden ve huzurundan hiçbir şey kaybetmemiş. Farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız Palamutbükü beklentilerinizi kesinlikle karşılayacak güzellikleri içinde barındırıyor. Asla pişman olmayacaksınız.

NADİR UYSAL