İzmir Körfezi’nde yazıldı İzmit Körfezi’nde çekilecek

Bugüne kadar birbirinden başarılı birçok film ve klip çeken adını Kocaeli'nde duyuran yapımcı, yönetmen Vedat İnce, şimdi de İzmirli senarist Leyla Torcu Kırkpınar ve Nalan Kolağası İmre'nin yazdığı Roller Değişirse isimli komedi dizisinin çekimlerine başlamak için gün sayıyor. Bir süredir görüşmelerin devam ettiği projenin hikayesi de dizinin senaristlerinden Leyla Torcu Kırkpınar'a ait. Komedi tarzında olacak olan dizinin çekimleri Kocaeli'nde gerçekleştirilecek. Ön hazırlıklarda sona gelindiğini ve kısa süre sonra motor diyeceklerini belirten Vedat İnce, "Roller Değişirse'nin senaryosu birkaç ay önce okudum. Beni çok heyecanlandıran bir proje oldu. Aradan geçen zaman içinde planlamalarımızı yaptık ve artık çekime başlamaya hazırız. İsminden de anlaşılacağı üzere dizinin hayata ve kadın erkek ilişkileri üzerine tersten bakan bir hikayesi var. Oldukça sıcak, eğlenceli, komik ve keyifli bir proje" dedi.

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