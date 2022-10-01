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Haberler Cumartesi Büyük işbirliğinden çarpıcı bir koleksiyon doğdu

Büyük işbirliğinden çarpıcı bir koleksiyon doğdu

1.10.2022

Büyük işbirliğinden çarpıcı bir koleksiyon doğdu

Desen ustası ünlü Yunan moda tasarımcısı Mary Katrantzou ve lüks mücevher markası Bulgari, yeni bir işbirliği ile çarpıcı bir koleksiyona imza atıyor. Mini kapsül koleksiyon, sınırlı sayıda üretilen dört özel çantadan oluşuyor. Koleksiyonun mücevherlerle süslenmiş her parçası da birer sanat eseri niteliğinde.

İKONİK SEMBOLLER
Koleksiyonda yer alan çantalar, Bulgari'nin ikonik sembollerini ve mücevher motiflerini, özgünlük ve cesaretin doğduğu yemyeşil bahçeler, rengarenk çiçeklerle sunarak o etkileyici kapılarını açıyor. Ünlü çantanın ikonik sapları, yılanbaşı motifi ile yeniden tasarlanarak bu karşı konulamaz modeli ortaya çıkardı.

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