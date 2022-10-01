Cenk Telkıvıran Orkestrası, yılbaşına hazır

10 senedir Türkiye'nin birçok şehrinde konserler veren, güçlü kadrosu ve sahne enerjisiyle eğlenceli organizasyonlara imza atan Cenk Telkıvıran Orkestrası (CTO), yoğun geçen yaz döneminin ardından şimdi de kış sezonu için kolları sıvadı. Birçok yerden talep gören deneyimli topluluk, yılbaşı gecesi Antalya Sueno Hotels Deluxe Belek'te sahneye çıkıyor. Ekibin kurucusu Cenk Telkıvıran, rezervasyonların şimdiden dolmaya başladığını belirterek, "O gece 6 saatlik bir performans sunacağız. Yaklaşık 18 kişilik orkestramız ve sahne arkası ekibimizle toplam 25 kişi olarak görev alacağız. Yılbaşı programı anlaşmasını aylar öncesinden yapmış olmak, işimizi ne kadar doğru yaptığımızın bir göstergesi" dedi.

ERCAN AKGÜN