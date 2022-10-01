  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi İzmir'in Anadolu Kadınları ilk sınavını başarıyla verdi

İzmir'in Anadolu Kadınları ilk sınavını başarıyla verdi

1.10.2022

İzmir’in Anadolu Kadınları ilk sınavını başarıyla verdi

İzmir'in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği, "İzmir'in Sesleri" konseri düzenledi. Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı şef Yılmaz Özfırat ve koro eğitmeni Müge Bagatır yönetiminde hayata geçirilen etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 1993 yılında 10 kişi ile temelleri atılan Anadolu Kadınları Topluluğu tarafından bu sene kurulan derneğin üyeleri, ilk konserlerinde sergiledikleri başarılarıyla büyük beğeni topladı. 45 kişiden oluşan koro, yüzyıllardır farklı etnik, din ve mezhebi barındıran İzmir'in mevcut dokusuna sahip çıkmak amacıyla farklı dillerdeki şarkıları seslendirdi. Konukların büyük keyif aldığı gecenin geliri, Kurşun Kalem Eğitim Vakfı'na bağışlandı.

ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA