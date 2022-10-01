İzmir’in Anadolu Kadınları ilk sınavını başarıyla verdi

İzmir'in Anadolu Kadınları Kültür ve Sanat Derneği, "İzmir'in Sesleri" konseri düzenledi. Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı şef Yılmaz Özfırat ve koro eğitmeni Müge Bagatır yönetiminde hayata geçirilen etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 1993 yılında 10 kişi ile temelleri atılan Anadolu Kadınları Topluluğu tarafından bu sene kurulan derneğin üyeleri, ilk konserlerinde sergiledikleri başarılarıyla büyük beğeni topladı. 45 kişiden oluşan koro, yüzyıllardır farklı etnik, din ve mezhebi barındıran İzmir'in mevcut dokusuna sahip çıkmak amacıyla farklı dillerdeki şarkıları seslendirdi. Konukların büyük keyif aldığı gecenin geliri, Kurşun Kalem Eğitim Vakfı'na bağışlandı.

ERCAN AKGÜN