Kışla Müze Han’da geçmişe yolculuk

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle restore edilen "Kışla Müze Han", tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve termal kaynaklarıyla ünlü ilçenin turizmine önemli katkı sunuyor. Osmanlı arşivlerine göre, bina askeri depo olarak inşa edildi. 1900'lü yıllarda yeni mühimmat deposu yapılınca bina 1925 sonrası bir dönem ilkokul, ardından halkevi ve askerlik şubesi olarak hizmet verdi.

Bina için 1999-2004 dönemi Belediye Başkanı Fikret Çiğdem tarafından Balıkesir Üniversitesi'ne restorasyon projesi hazırlatıldı ancak maddi kaynak olmadığından çalışma yapılamadı. Kullanılmadığı için harabeye dönen bina, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın girişimiyle 3 yıllık süreçte restore edilerek müze otel olarak hizmete sunuldu. Otelde dönemin eşyalarının sergilendiği bölümün yanı sıra odalarda çevirmeli telefon, gaz lambası, toprak testi, ferforje karyola ve eskitme mobilyalar bulunuyor.

KADIN ELİ DEĞDİ

İlk yıllarda redif taburu olarak da kullanılan binadan, kente hakim konumundan dolayı güvenlik amaçlı yararlanıldığı da öğrenildi. Rum ustalar tarafından inşa edilen yapı, restore edilerek kent turizmine katkı sağlaması amacıyla 8 odalı otele dönüştürüldü. Kesme taş kullanılarak inşa edilen ve mimarisiyle hayranlık uyandıran Kışla Müze Han'daki odalara numara yerine ilçenin değerlerinin ve önemli şahsiyetlerin isimleri verilirken, üst katındaki avluda ise kente ve müzeye ait tarihi eserler sergileniyor. İç tefrişatının tarihi dokuya uygun üretildiği Kışla Müze Han'ın odalarına kadın eli de değdi.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'ne üye kadınlar tarafından üretilen yöresel el işi ürünler yatakları ve odaları süsledi. Lansman gecelerine de ev sahipliği yapan Kışla Müze Han, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Fotoğraf karelerini de süsleyen Müze Han, bir yıl içerisinde yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Turizme katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Binanın tarihi dokusunu bozmadan hatıraları canlandıracak, şehrin hakim tepesinde sıcak bir misafirperverlik içerisinde konaklama sağlayacak Kışla Müze Han'ı ilçemize kazandırdık" dedi.

AYŞE ÇİMEN ALPTÜZÜN