26 İlde 33 bin çocuk keşif yolculuğuna çıktı

ÇOCUKLARA bilim sevgisi aşılayan ve onların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan proje Henkel Keşif Dünyası, hayata geçirildiği günden bu yana Türkiye'de 26 ilde yaklaşık 33 bin 500 çocuğun, bilimin sırlarına doğru keşfe çıkmasını sağladı. Yüz yüze eğitim kapsamında devlet okullarında ücretsiz gerçekleşen bilim atölyeleri ile çocuklarla buluşan Keşif Dünyası, yine uzaktan eğitim modelinde ücretsiz olarak düzenlenen online atölyelerle de Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencileri içlerindeki dâhiyi keşfetmeye davet ediyor.

Çocukların birçok eğlenceli deney gerçekleştirdikleri atölyeler, 8-10 yaş arası minik araştırmacıların katılımı için, ülkemizin her noktasındaki okulların başvurularına açık. Atölyelere katılmak isteyen okulların kd@yaraticicocuklardernegi. org adresinden randevu almaları yeterli oluyor. Böylece tüm okullar ve öğrenciler, Keşif Dünyası bilim atölyelerinden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

Keşif Dünyası, birbirinden eğlenceli ve öğretici deneyleri evlerinde gerçekleştirmek isteyen küçüklerin ekranlarına "Evde Keşif Dünyası" videolarıyla dijital platformdan konuk oluyor. Çocuklar, YouTube'da bulunan Henkel kanalında "Keşif Dünyası" yazarak "Evde Keşif Dünyası" videolarını izleyebiliyor.