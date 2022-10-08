Kadife kadar zarif sezon

Kadife mevsimi geldi! Bu sezon kadife kumaştan üretilen parçalar ön planda yerini alıyor.

Genellikle elbise olarak gördüğümüz kadife kumaşlar, artık ceket, pantolon, kaban, etek ve mini elbiseler olarak görülüyor.

Kadife ceketler, jean pantolonlarla kombinlenirken, mini etekler ise boğazlı kazaklar ile cool bir stil örneği olacak.

Klasik görünümünün yanında bir o kadar da modern olan kadife kıyafetleri birbirleriyle kombinleyebileceğiniz gibi, farklı giysilerle de tamamlayabilirsiniz. Moda haftalarında da sıkça karşımıza çıkan Kadife kıyafet kombinlerinden ilham alarak kombinlerinizi oluşturabilirsiniz.

FULYA TANYOL