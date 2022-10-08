Seferihisarlılar kendi hikayesini anlatacak

İzmirli yönetmen ve senarist Uğur Alparslan kendi memleketi Seferihisar'da yaşanmış bir hikayeyi beyazperdeye aktarıyor. Alparslan'ın kaleme aldığı ve aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı "Eski Köve Yeni Afet" filminin çekimleri Doğanbey ve Düzce köyünde gerçekleştiriliyor. Yönetmen Alparslan herkesin kendinden bir parça bulduğu filmde çekimleri ünlü yüzler yerine yöre halkından kişilerle gerçekleştiriyor. Zamansız bir hikâye anlatan filmin her karesi komedi unsurları içeriyor.

EKİP DE DEKOR DA YÖREDEN

Filmin sanat yönetmeni Mehtap Turhan, filme konu olan başarı hikayesini beyaz perdeye yansıttıkları için gurur duyduklarını belirtti. Filmdeki her karenin teknik ekip ve oyuncuların emeğiyle hazırlandığına değinen Turhan, "Filmimizde kullandığımız dekorlar, kostümler de hikayemiz ve ekibimiz kadar doğal. Parayla satın alınabilen ya da diktirilip tasarlanan kıyafetlerden ziyade bu bölgede yaşayan insanların birebir kullandığı eşyaları kullanmaya gayret ettik. Bu da bizim için oldukça önemli" dedi.

Uğur Alparslan, filmin konusunu şu şekilde anlattı: "Filmimiz bir Ege köy komedisi. Kız alıp verme, örf adetlerin komik bir sarmala dönüşüp çözülmesi üzerine gelişiyor."

MELİH DEMİRTAŞ