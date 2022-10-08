Sonbaharı iliklerinize kadar yaşatacak rota

BURSA/ CUMALIKIZIK

Bursa'nın son yıllarda daha da ünlü olmaya başlayan köylerinden Cumalıkızık, otantik dokusu, taş sokakları, mor, mavi ve sarı renkli evleriyle adeta bir renk cümbüşü sunuyor. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Cumalıkızık, sonbaharda sokaklarında kaybolmak için ideal yerlerden biri. Köy halkının geçmişten beri süregelen gelenek ve göreneklerini birebir göreceğiniz Cumalıkızık Müzesi, Cin Aralığı, UNESCO'nun Cumalıkızık'ı koruma projesinin yürütüldüğü Küpeli Ev görülmesi gereken yerler arasında.

KOCAELİ / YUVACIK

Kocaeli merkezden 15 dakikada ulaşılabilen Yuvacık adeta gizli kalmış cennetlerden biri. Bölgede yetişen çileklerin tadına doyum olmuyor. Yuvacık'ta doğaseverler için "yeşile doydum" diyebilecekleri çok yer var. Yayla evleri, karalahana bahçeleri, dağ çilekleri, fındık ağaçları, dağlar, akarsular ve ormanlarla kaplı bu muhteşem güzellik için önerilen Çamlıktepe, tüm Yuvacık'ı kuşbakışı görmek için harika bir imkan sunuyor. Dere kenarındaki tesislerde güzel bir kahvaltının ardından Menekşe Yaylaları'nda ister yürüyüş yaparak ister bisiklet sürerek çevreyi keşfedebilir, çadır kampı yapabilirsiniz.

İSTANBUL/ AĞVA

İstanbulluların şehirden kaçmak için gittikleri yerlerden olan Ağva, özellikle sonbaharda sunduğu nehir manzarasıyla öne çıkıyor. Hacıllı Köyü'nde yer alan Onbir Göller Vadisi, Sünger Bob gibi görünen Şile Kalesi, gün batımını seyir yeri olan Ağva Feneri ve Ağlayan Kaya, Ağva'ya gidenlerin görmesi gereken güzellikler arasında yer alıyor. Göksu Nehri'nde bir tekne turuna katılarak sonbaharın keyfini çıkarmak da mümkün.

BOLU/ YEDİGÖLLER

Sonbaharın en çok yakıştığı yerlerden biri de kuşkusuz Yedigöller! Ülkemizdeki en güzel ormanlardan biri olan Yedigöller Milli Parkı'nda tamı tamına 7 göl bulunuyor: Büyük, Küçük, Serin, Derin, Sazlı, Nazlı ve İnce. Göller ıhlamurdan meşeye, kayından gürgene, köknardan sarıçama envaiçeşit ağaçla yeşilin her tonunu izleme şansını sunuyor. Göller arasında yürüyüş yapabileceğiniz gibi kamp hayatını sevenler için de ideal konaklama yerleri mevcut. Kapankaya Tepesi'ne çıkabilir, koruma altına alınan geyikleri görmek için Geyik Üretme Çiftliği'ni ziyaret edebilirsiniz

İZMİR/ BİRGİ

Sonbahar aylarında gidebileceğiniz cennet köşelerinden biri de İzmir'in güzel Birgisi. Lidyalılardan sonra sırayla Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapan Birgi, tarihi evleri ve konakları ile adeta bir açık hava müzesi işlevi görüyor. Birgi'nin en çok ilgi çeken yerleri ise tarihi Birgi evleri, mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan Çakırağa Konağı, konakla birlikte kentin simgesi haline gelmiş Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Aydınoğlu Hamamı ve İmam-ı Birgivi Türbesi olarak karşımıza çıkıyor.

İZMİR/ KARAGÖL

Sonbahar aylarında bir hafta sonu kaçamağı için tercihinizi İzmir Karagöl'den yana kullanabilirsiniz. Mitolojik birçok efsaneye konu olan Karagöl'de İzmirlilerin bile bilmediği güzellikler var. Yeşil ile mavinin buluşmasından ortaya çıkan manzaralar ile huzur dolu bir tatil doğaseverleri bekliyor. Göl çevresinde piknik yapabilir, doğa yürüyüşünde yeşilin bin bir tonuna şahitlik edebilirsiniz.