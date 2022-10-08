Uluslararası geminin gönüllü Türkçe öğretmeni

Uluslararası yolcu gemilerinde 10 senedir animatörlük ve sunuculuk yapan Özgür Güzel, renkli mesaisine Türkçe eğitmenliğini de ekledi. 3 aydır Amerika ve İngiltere'den misafirlerin katıldığı büyük turist gemisinin eğlence departmanında aktivite ve yarışmalardan sorumlu olarak çalışan Güzel, Türkiye'ye gelmek isteyen yolculara Türkçe dersleri veriyor.

Bu fikrin kendisinden çıktığını söyleyen İzmirli genç, "Misafirlerimizin ülkemize geldiğinde kullanabilecekleri, onlara yardımcı olacak kelimeler öğretiyorum. En çok Türkçe teşekkür ederken ve bir de ülkemizin uluslararası resmi adı olan Türkiye'yi söylerken zorlanıyorlar. Benim adımı da telaffuz etmekte güçlük çektikleri için Ozzy ismini kullanıyorum" dedi.

TÜRKİYE'Yİ SORUYOR

Yaka isimliğinde de Ozgur Turkiye yazan başarılı şovmen, günde ortalama 6-8 saat çalışıyor. 1271 mürettebatı bulunan ve 3046 yolcu kapasitesine sahip olan 16 katlı gemideki tüm yarışmaları sunduğunu belirten Özgür Güzel, "Özellikle misafirlerimizin en çok katıldığı ve eğlendiği aktivite trivia (sorucevap yarışması). Oraya Türkiye ile ilgili sorular da ekliyorum. Hem şaşırıyor hem de ülkemiz hakkında yeni bilgiler öğreniyorlar. Gemideki misafirlerin eğlence programı hakkında bilgi alması için TV programı da yapıyoruz. Havuz jimnastiği ve diğer dans derslerimde de Türkçe şarkılar çalarak onlara farklı bir deneyim sunuyorum" dedi.

ERCAN AKGÜN