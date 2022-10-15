Beş metrekarede 120 farklı gazoz satıyor

İZMİR'İN Urla ilçesinde 5 metrekarelik dükkanında 100 ayrı markaya ait 120 çeşit gazoz satan Ferhat İskit, müşterilerinin rağbetinden memnun. İlçede 15 yıldır kahvehane işleten Ferhat İskit, 3 yıl önce satın aldığı iş yerini "gazozcuya" dönüştürdü. Türkiye'nin çeşitli illerinde üretilen 120 çeşit gazozu satan İskit, kahvehanede sattığı gazozların ilgi görmesi nedeniyle ayrı bir dükkan açmaya karar verdiğini belirtti.

LAVANTA, BADEM, ŞEFTALİ

DÜKKANIN kısa sürede büyük ilgi gördüğünü dile getiren İskit, "Rotası bu tarafa olanlar muhakkak buraya gazoz için uğruyorlar. Geziyorlar, gazozları görüyorlar ve içip gidiyorlar. Özellikle buraya gelen müşterimiz çok var. Bu kadar rağbet beklemiyordum. Nostaljik bir hava oldu. Özellikle gençler çok ilgi gösteriyor" dedi.

AROMALI ve bölgelere özgü gazozları sattığını ifade eden İskit, şöyle konuştu: "Denizli'nin lavanta, şeftali gazozu en çok sattığımız gazozlardan bir tanesi. Datça'nın bademli gazozu var. Bodrum mandalina var. Bu kadar ilgi olunca gazozların bir kısmını diğer dükkana aldık. Orada rahatlıkla gelip oturup gazoz içip gidiyorlar. Günde buraya 500-600 kişi gelip fotoğraf çekiyor. Güzel ilgi odağı oldu. Severek de yapıyoruz. Aynı zamanda hobimiz. Hem ticaret hem hobi gibi gidiyoruz." Otobüs şoförlüğü yapan dükkanın müdavimlerinden Ramazan Eyiol ise Türkiye'de birçok yere gittiğini ancak bu kadar çok çeşit gazozu bir arada görmediğini ifade etti.