Tahta kaşığın 83’lük ustası

KAYBOLMAYA yüz tutan mesleklerden kaşıkçılık, Manisa'nın Demirci ilçesi İrişler mahallesinde 83 yaşındaki Hüseyin Sevgi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Evinin önüne kurduğu küçük imalathanede tahta kaşık üreten Sevgi,"Tahta kaşık yapımında kullandığım gürgen, akçaağaç, çitlembik, dut ve yabani kavak gibi ağaç kütüklerine keser, eğdi ve bıçak kullanarak şekil verip kaşık haline getiriyorum" dedi.

Babasından miras kalan mesleğinin yok olmasından duyduğu endişeleri aktaran Sevgi, teknoloji ilerlese de tahta kaşıkların mutfaklardaki yerinin ayrı olduğunu söyledi. Tahta kaşık yapmayı küçük yaşlarda babasını izleyerek öğrendiğini anlatan Sevgi, "İlkokula başladığımda kaşık ustası olmuştum. Okuldan geldiğimde hemen kaşık yapmaya oturuyordum. Bizim buralarda eskiden kaşıkçı çoktu. Tabi zamanla teknolojiye yenildi." dedi.

BU SANAT YOK OLMASIN

Kaşık yapımının ustalık gerektirdiğini vurgulayan Sevgi, "Herkes kaşık yapar ama sapını denk düşüremez" dedi. Sevgi, "83 yaşındayım. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Bizimle beraber yok olmasın" ifadesini kullandı.

TOLGA TEKİN