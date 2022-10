Geleceğe edebi yolculuk

ÇOCUKLUĞUN SONU

Yazar: Arthur C. Clarke



Bilinmeyenin korkusu, geçmişten değil de gelecekten kalma bir hatıra olabilir mi? 1953'te yayımlanan Çocukluğun Sonu, Arthur C. Clarke'ın bir bilimkurgu yazarı olarak tanınmasını sağlayan, yirminci yüzyıla damga vuran önemli romanlardan biri. 2015'te televizyona uyarlanarak dizi haline getirilen ve bilimkurgu takipçileri için yeniden gündeme gelen bu eserin gücü, insanlığın geleceğine dair en özgün ve düşündürücü yorumlardan birini sergilemesinde gizli. Dünya üzerindeki uygarlığımızın kaderini, insan neslinin akıbetini irdeleyen Çocukluğun Sonu, ters köşeye yatıran bir "öteki" anlatısı, farklı bir uzaylı istilası öyküsü, ütopya ve distopya arasındaki ince çizgiye dair, kalın harflerle tarihe geçen bir bilimkurgu klasiği...



DUNE

Yazar: Frank Herbert



Modern edebiyatın en epik mesih anlatılarından biri sayılan Dune, genç Paul Atreides'in hikâyesini anlatır. Atreides'in ailesi, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj 'baharatının' tek kaynağı olarak bilinen Arrakis gezegeninin kontrolünü kabul etmiştir. İmpatorluğun güçleri Arrakis'in kontrolü için birbirlerinin boğazına sarılırken, politika, din, ekoloji, teknoloji ve insani duyguların çok katmanlı, karmaşık etkileşiminden benzersiz bir hikâye doğacaktır.



DUNE MESİHİ

Yazar: Frank Herbert



Bir edebiyat klasiği olan, dünyanın en çok satan bilimkurgu serisi muhteşem Dune efsanesi, ikinci kitabı Dune Mesihi'yle macerasına devam ediyor.

Paul Muad'dib, gezegenlerin hakimi, kutsal savaşın görkemli galibi, prensken devrimci olan bir lider, fanatik bir dini kardeşliğin mesihi... Fremenlerin başına geçip Dune adıyla bilinen Arrakis gezegenini kontrol etmeye başlamakla kalmayıp evrenin hükümdarı olan Paul, çağlar süren bir düzene son vermiş, bir halkın kurtuluşu olmuş ve bir gezegenin en büyük ütopyasını gerçekleştirmeye ant içmiştir. Ancak zaferinden on iki yıl sonra, tüm bu güçlere sahip olmasının sebebi olan etkenler onun için bir tehlikeye dönüşür. Paul ise öngörülerine rağmen, felaket getireceğini düşündüğü geleceği değiştirmeye kararlıdır.

ANDROMEDA NEBULASI

Yazar: Ivan Yefremov



Aynı zamanda bir biliminsanı olan Ivan Yefremov, Sovyet Rusya'da bilimkurgu edebiyatının öncülerinden biri.

Başta Strugatski Kardeşler olmak üzere birçok Sovyet yazara ilham veren ve onlara yol gösteren belki de en önemli yazar. Andromeda Nebulası da sosyal içeriği ve Yefremov'un sahip olduğu bilimsel bakış açısıyla ilk modern Sovyet bilimkurgusu olarak kabul ediliyor. Kimsenin aç kalmadığı, fakirliğin yok olduğu, sınıf ayrımının ortadan kalktığı, insanların potansiyellerinin zirvelerine ulaşmak için tüm imkânlara sahip oldukları klasik bir komünist ütopya anlatısı Andromeda Nebulası.

Zamanın bilimsel gelişmelerini sonuna kadar kullanmakla kalmayıp geleceğin toplumları hakkında çağdaşı bilimkurguların ötesinde şeyler söylemeyi de beceren, bunu yaparken macera dolu bir hikâye anlatmayı ihmal etmeyen bir kitap.



POSTACI

Yazar: David Brin



Postacı, alternatif bakış açılarını benimsemede usta bir bilimkurgu yazarı olan David Brin'in erken dönem eserlerinden biri ve bir bakıma döneminin kasvetli gelecek düşüncelerine cevabı. Bazı yalanlar, gerçeğe dönüşmeye ya da onu kendilerince değiştirmeye eğilimlidir.

İyi bir kurgu, hakkı verilmiş bir rol gerçeğe baskın çıkma potansiyeli barındırır. Kıyamet savaşı ertesinde umut, işte bu tür yalanlardan biriydi. Uygarlığımız her an çökebilir. Hükümet, ordu dağılabilir.

Öyle ki sanayi dünyası tek bir makinenin dahi çalışmadığı, giderek yabanileşen insanların yalıtılmış kasabalarda tıkılıp kaldığı ve kıtaların boylu boyunca kanunsuz topraklar halinde uzandığı bir cehenneme dönüşebilir. Ama umut; baştan başlamanın, arınmanın umudu bütün nükleer savaşlardan, toplu yıkımdan ve yalıtılmışlıktan sağ çıkmaya muktedir.



LEİBOWİTZ İÇİN BİR İLAHİ

Yazar: Walter M. Miller, Jr.



Nükleer savaş sonrasında dünyadaki yaşam neredeyse yok olmuştur. Ama nükleer savaşa giden yolda medeniyet halihazırda çökmeye başlamış, cehalet evrensel hale gelmiş ve kitaplar yakılmış, hatta okuma yazma bilenler öldürülmüştür.

Savaştan sağ kurtulan ve bu düzene karşı duran elektrik mühendisi Isaac Edward Leibowitz ise kitapları saklayarak, onları çoğaltarak ve ezberleyerek medeniyeti kurtarmayı amaçlamaktadır.

Bu idealizmi sayesinde müritler edinen Leibowitz'in peşinden giden kardeşliği de onun kurtarabildiği bu bilgileri her ne olursa olsun korumaya yemin etmiştir. Bu olay üzerinden geçen yaklaşık 1800 yıllık bir süreçte hem dünya hem de Leibowitz'in mirası büyük değişimler geçirecek ama her şey bir o kadar da aynı kalacaktır.

TANRININ GÖZÜNDEKİ ZERRE

Yazar: Jerry Pournelle



Dünya'dan altı yüz ışık yılı uzakta, gezegenimizden bakınca Samanyolu'nun güney kısmında isimlerinin hakkını veren bir bulutsu gezinir: Kömür Çuvalı Bulutsusu ya da diğer ismiyle Kapüşonlu Adam. Ve bu "adam"ın karanlığın ortasındaki zifiri boşluğunda başka kimseye ait olamayacak kadar parlak bir güneş ışıldar:

Tanrı'nın Gözü. Oradadır hep, milyarlarca yıldır sonsuz kâinatı seyreder.



SONSUZLUK ÇARKI - ARADÜNYA 3

Yazar: Mallory Reaves, Michael Reaves, Neil Gaiman



Joey Harker bir liderdi.

HEX'e karşı verdikleri mücadele sırasında kaybolan tek yoldaşı -gizemli Zaman Ajanı- Acacia Jones'la birlikte geride bir tek Joey kalmıştı. Yaralı ve yalnız başına olmasına rağmen pes etmeyi reddediyordu. Tüm dünyaların kaderi ona bağlıyken nasıl pes edebilirdi ki? Sonsuzluk Çarkı, Ara Dünya üçlemesinin zaman ve mekân yolculuklarıyla, büyüyle ve bilimle dolu, heyecanlı finali.



HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Yazar: Eda Şahin



Her Şey Kontrol Altında, kaybedilen savaşın ardından sömürgeye dönüşen bir ülkenin, "hasta" insanlarının hikâyesi. Üremenin ve üretmenin bir zorunluluğa dönüştüğü korku imparatorluğunda, çalışma ve aile kurma baskısı altında ezilen bireyler, terapi seansları ve ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulur. Sisteme başkaldıranlara tanınan yaşam hakkı, karantina bölgeleriyle sınırlıdır.



EKSEN

Yazar: Robert Charles Wilson



Robert Charles Wilson'ın, milenyum sonrası bilimkurgu edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen ödüllü eseri Dönüş'ün devam kitabı Eksen ile "Dönüş Üçlemesi" devam ediyor.

Yeni dünyada yaşanan bir kül yağmuru sonrası Turk ve Lise bir araya geldiğinde işler garipleşmeye başlar.

Bu kül yağmuruyla Varsayımsallar'ın nasıl bir ilgisi vardır? Lise ile Turk karşılaştıkları gizemleri çözmeye çalışırken Dördüncüler'i ve Marslıları avlayan özel bir gruptan da kurtulmaya çalışırlar.

Tüm bunlar olurken, bu misafirperver yeni gezegen gittikçe yabancılaşır. Bilinmez bir gücün yarattığı bu dünya ne kadar güvenlidir?