Hayatının ilk yaş gününü çocuklar için yaptı

İzmirli moda tasarımcısı Selin Sintaç, yaşgününde "40'a Merhaba Partisi" düzenledi. Yaşamı boyunca doğum günü kutlaması yapmayan ve ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştiren Sintaç, Bornova'da kendisine ait olan This Corner'de kostümlü bir parti düzenledi.





HEDİYE YERİNE BAĞIŞ

Hayatının ilk doğum günü eğlencesini Bir Çocuk da Sen Giydir Derneği yararına yaptığını belirten güzel tasarımcı, "Sevdiklerime ve yakınlarıma mesaj atarak hiçbir şekilde çiçek, çikolata ve hediye kabul etmeyeceğimi bildirdim. Sağ olsunlar hiçbiri beni kırmadı. Herkes desteğini tamamen derneğe yaptı. Şu an toplanan paralar, Muş, Bitlis ve Van'da kışlık kıyafeti olmayan çocuklara, İstanbul Kapalı Cezaevi'nde annesiyle yaşamak zorunda olan 0-6 yaş arası kardeşlerimize ve İzmir'de yürüme engeli olan 3 yaşındaki bir yavrumuzun tedavisine bağışlanıyor" dedi. 31 Ekim'de tüm dünyada kutlanan cadılar bayramı nedeniyle kendi yaşgünü kutlamasını da buna uygun şekilde yapmaya karar veren Sintaç, sevenlerinin karşısına Kleopatra kostümüyle çıktı. Süsleme ve dekorları Sedef Korkmaz tarafından hazırlanan Mısır konseptli partide, canlı müzik dinletisi ve oryantal gösterisi de yapıldı.





■ ERCAN AKGÜN