Mutlu Din’in sahafında tarih yolculuğu

Kütahyalı genç girişimci Mutlu Din (25), Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği ürün ve kitapları açtığı dükkanda meraklıları ile buluşturuyor. Geçmişi 250 yıl öncesine kadar dayanan taş baskı kitapların, 1940'ların, 1950'lerin, 1960'ların müzik ve film afişlerinin de bulunduğu dükkanda, Cumhuriyet'in ilk döneminde basılmış mizah dergilerini de bulmak mümkün.





İNSAN VE KİTAP BULUŞMASI

"ELİMDEN geldiğince doğru kitabı doğru insanla buluşturmak istiyorum" diyen işletmeci Mutlu Din, "Kütahya'da bir sahaf eksikliğini hissettiğim için böyle bir yer açmak istedim. Eskilere olan merakımdan başlıyor buradaki her şey, eskiye olan merakımın bir birikimi. Aynı zamanda kitaba olan ilgilin sadece yeni kitaplar ile kalmasını istemediğim için neden olmasın diyerek böyle bir yer açmak istedim. Kar marjı gütmeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Burada sadece kitaplar yok. Zaman yolculuğu yaptıracak antika eşyalar da bulunuyor. En eski olarak ise Hz. Ali'nin Sad adlı 100 sözü olarak bilinen 250 yıllık taş matbaa döneminde basılmış Osmanlıca metin var. 125 yıllık ise Osmanlıca öğreniyorum seti var. Bunların yanı sıra Cumhuriyet'in ilk döneminden çok sayıda ilk baskı orijinal kitaplar ve ürünlerin yanı sıra pul koleksiyonu da mevcut bu yüzden burası tarihçilerin ve araştırmacıların merkezi haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.



■ ELİF ÇELİK