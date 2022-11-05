Asrın’dan arabesk şarkıya rock yorumu

90'larda popüler olan AF Grubu'nun solisti ve Türk Rock Müziği'nin sevilen isimlerinden Asrın, arabeskin babalarından Ferdi Tayfur'un unutulmaz eseri "Sabahçı Kahvesi"ni yeniden yorumladı. Sahne aldığı mekanlarda parçayı kendi tarzında söyleyerek dinleyicilerden olumlu yorumlar alan başarılı rockçı, sonunda şarkıya klip çekmeye karar verdi. Seyhan Müzik etiketindeki A.S.R. albümünün müzik direktörlüğünde Emrah Demiralp imzası bulunurken, "Sabahçı Kahvesi"nin klip yönetmenliğini ise Türker Otcu gerçekleştirdi. Baştan sona rock tınısının hakim olduğu arabesk parçaya farklı bir yorum katan Asrın'ın son çalışması, NetD, YouTube ve tüm dijital platformlarda sevenleri ile buluştu.



■ ERCAN AKGÜN

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