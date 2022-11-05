Atmosferi geçmisten lezzetleri gelecekten

Bu hafta lezzet durağımızda sizi çok orijinal bir mekana götüreceğim. Türkiye'de hatta Avrupa ve Amerika'da bile bu kadar özel birçok orijinal ürünlerin bulunduğu sergilendiği görsel bir şölenin yaşandığı bir mekan yok. 1940'lı ve 50'li yıllardan kalan vintage ürünlerle dekore edilen, yemek ve eğlence kültürüne yeni ve modern bir dokunuş getiren Hungry Dog'dayız. Dekor, atmosfer ve lezzet üçlemesini bir arada deneyimlemek isteyenlerin, layık olduğun eğlence ve lezzet; efsanelerin yeniden hayat bulduğu bir yer Hungry Dog.

Buca'nın eski otantik evlerinden birinde konumlanan Hungry Dog, semtin retro pub'ı.



Buca'da kafasına göre eğlenmek, bazen de tek başına kafa dinlemek isteyenlerin imdadına yetişen Hungry Dog herkes için bir kaçış noktası.

Buca'da kasaplar meydanında Ziraat Bankasının yanındaki 1 dönüm arazi üzerine kurulu 400 kişi kapasiteye sahip geniş alan, kocaman menü, zaman tünelini andıran dizayn, dünyanın dört bir yanından getirilen objeler... Hepsi Hungry Dog'ta buluşuyor ve buraya gelenleri adeta eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Zaman yolculuğu tadındaki atmosferiyle büyüleyen Hungry Dog, her damağa hitap eden lezzetleriyle de sizi alıp götürüyor. Burada sunum ve lezzet kadar ürünler kaliteli, hiçbir katkı maddesi kullanmadan büyük bir özenle kendileri hazırlıyorlar. Bu konsepte uygun bir hizmet ve kalite anlayışları var. Kullanılan malzemelerin kalitesine göre fiyatlar da çok uygun.

Çok çalışılmış emek verilmiş, ortaklar bu mekanda adeta yaşıyor. Bugüne kadar yaşamlarında heybelerinde biriktirdiklerini gezdiklerini, gördüklerini, tutkularını hayallerini buraya akıtıyorlar.

Burada yaşıyor, yaşatıyorlar. Bu da buraya gelen herkes tarafından hissediliyor, insanların ruhuna yüreğine işliyorlar. Sonunda ortaya çok keyifli özel bir mekan çıkıyor.





KÜLT FİLMLERLE KEYİF

Ortaklardan Selim Kaptan'ın hobileri bu mekanı özel kılan sıra dışı konsepti oluşturuyor. Türkiye'de bu işin ticaretini yapanların bile bulunduramadığı kadar çok ürün bulunmakta. Burada neler yok ki? İçecek koleksiyonu, Amerikan benzin pompaları, eski çikolata ve sakız makineleri, daktilolar, müzik kutuları, 50 yıl öncesinin reklam panoları ve daha yüzlerce vintage obje... Eski Amerikan arabaları ve motosikletleri sergilenmekte. Mesela barın girişi eski bir araba kapısı. Burada bar sandalyeleri bile özel antika...

Açık alanı ayrı kapalı alanı ayrı cezbeden Hungry Dog'un üst katında da müzik koleksiyonu rüzgarı esiyor. Envai çeşit içeceğin yer aldığı barda içeceğinizi yudumlarken dönemin kült filmlerini izlemek de bir başka keyif. 2018 Ekim'de açılmış mekanın öğlen, akşam ve gece servisi bulunmakta. Fonda 80'ler ve 90'ların yabancı müzikleri çalıyor. Buca, öğrencilerin yoğun olduğu büyük bir ilçe, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesinin üç kampüsü bulunuyor.

Öğrencilerin yanında akademisyenlerin ve üst düzey yöneticilerin de tercihi...





ANTİKA MERAKLISI

Selim Kaptan... Daha çok Türkiye'nin İzmir'in Çeşme'nin simge markası Sole Mare'nin kurucusu işletmecisi olarak tanıyoruz. Burada yeni çok özel sıra dışı yönünü ortaya çıktı. İyi bir antikacı yurt dışına gittiğinde gününü zamanını bit pazarlarında geçiren bir insan. Hayallerini tutkularını gerçekleştiren yaşayan yaşama değer katan üreten değerler ortaya koyan farklı sıra dışı özel bir insan... 30 yıldır iş yaşamında başarılı projelere imza atan Hungry Dog kurucu ortaklarından Selim Kaptan, mekanı özellikle genç nüfusun yoğun olduğu Buca'da kurduklarını söyledi. Hedeflerinin yemek ve pub kültürüne modern bir dokunuş getirmek olduğunu vurgulayan Kaptan, İzmir'deki mekan kalitesi çıtasını yükselttiklerini, Alsancak, Bornova ve Bostanlı'da da yeni şubeleri İzmirlilerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.



ATIŞTIRMALIKTAN TATLIYA

Hungry Dog lezzetlerinin arasında kızarmış tavuk parçaları, Hungry Dog çıtırları, peynir tabağı, börek sepeti, atıştımalık sepeti, peynir tabağı ve falafel, ızgara, çıtır tavuk, kinoa, ton balıklı, dana bonfile, ızgara somon, kleopatra salata çeşitleri mevcut. Baharatlı, kaşık, çedarlı patates soğan halkası, günün çorbası da tercih edilebilir.

Pizza olarak; klasik margarita, tavuklu barbekü, karışık, mantarlı, robesspierre, kaburga, kavurma çedarlı sebzeli, mexican, 3 peynirli, ton balıklı çeşitleri bulabilirsiniz. Hamburger, burger ve tost çeşitleri mevcut.

Ana yemekte; tavuk şinitzel, körili tavuk, tavuk çökertme, ızgara kasap köfte, ızgara bonfile, kremalı tavuk carbonara, hungry dog et şinitzel, acı soslu penne, penne napolitan, tavuklu makarna, ızgara somon, mantı, patlıcanlı penne, sosisli linguine, pesto soslu linguine, linguine carbonara, sebzeli linguine, çıtır bonfile sipariş edilebilir.

Tatlılardan cheesecake frambuazlı, kedidili tiramisu, nutellalı pizza, mozaik pasta, nutella&fındık ezmeli pizz, karamelli cheesecake, çikolatalı brownie'yi çok seveceksiniz.

Son söz; Böyle iddialı, orijinal bir mekanı İzmir'e ülkemize kazandırdıkları için bu sektöre farklı bir dokunuş gerçekleştirerek bir ilke imza attıkları için Hungry Dog ortaklarını kutluyorum başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI